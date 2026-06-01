Offenbar verändert sich das Verhalten unserer Leser und Nutzer. Vor Jahresfrist war es noch so, als suchten die Kollegen in den Redaktionen in kurzen Arbeitswochen oder Urlaubszeiten – manchmal händeringend – nach Stoff für die nächste Ausgabe. Das hat sich nicht geändert. Neu ist, dass sich die große Zahl unserer Leser, die kein Medium füllen müssen, in diesen Freizeiten eher zurückhalten. Es sei denn, das Thema knallt.

Von den 309.178 Texten wurden 25.277 als RTF- und 47.528 als PSF-Dateienheruntergeladen. Dies waren die Top Ten der Woche:

1. Umfassende Modellpflege für den Kia X-Ceed

2. Praxistest Kia Stonic 1.0 GDI: Mehr Munterkeit für den Mild-Hybriden

3. Die Vespa als Geburtstagsedition

4. Fiat erinnert an den ersten Minivan der Welt

5. Alfa Romeo legt exklusive Giulia Quadrifoglio Luna Rossa auf

6. Lada Deutschland ist Geschichte

7. Der 2CV kehrt zurück – als E-Mobil

8. Vergangenheit informiert die Zukunft: So war Como 2026

9. Alfa Romeo plant drei neue Modelle

10. Fahrbericht Subaru Uncharted: Auf in unerforschtes Terrain

378.295 Fotos und 4462 Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere monatlich mehr als eine Million Leser und die Kollegen in den Redaktionen aus, die unser Material in ihren Medien verarbeiten. Das Foto der Woche zeigt die BMW Alpina Vision, das Video der Woche den VW ID Polo GTI. (aum)