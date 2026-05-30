Lexus schlägt ein neues ES-Kapitel auf

Mit der achten Generation des ES schlägt Lexus ein neues Kapitel auf. Zunächst kommen im Spätsommer die Elektro- und Hybridversionen ES 350e beziehungsweise ES 300h für jeweils 59.600 Euro in den Handel. Anfang kommenden Jahres folgt dann der ES 500e.

Mit einer Gesamtlänge von 5,14 Metern übertrifft das Fahrzeug seinen Vorgänger um 16,5 Zentimeter, der Radstand wächst um acht Zentimeter auf 2,95 Meter. In Breite und Höhe legt der Lexus ebenfalls zu. Das Design orientiert sich an der Konzeptstudie LF-ZC von 2023, die fließende Karosserieform verjüngt sich nach hinten.



Eine vollständig verkleidete Unterseite mit strukturierter Oberfläche sorgt für einen gleichmäßigen Luftstrom unter dem Fahrzeug. Erstmals bei Lexus kommen zusätzliche Finnen im Unterboden zum Einsatz, die Turbulenzen im hinteren Bereich reduzieren und so die Fahrstabilität weiter erhöhen. Weitere aerodynamische Feinabstimmungen umfassen stabilisierende Elemente an den Seitenschwellern zur Reduzierung von Wankbewegungen sowie gezielte Optimierungen an Heckleuchten und Stoßfängern, die zur Verbesserung der Fahrstabilität beitragen.



Zu den weiteren Details zählen eine überarbeitete Vorderkante der Motorhaube, strömungsoptimierte Außenspiegelgehäuse, eine unterhalb der Frontscheibe positionierte Wischermechanik zur Reduzierung von Windgeräuschen sowie bündig ausgeführte Fensterleisten und teilversenkte Türgriffe. Die batterieelektrischen Varianten verfügen darüber hinaus über aktive Luftklappen im Frontbereich, die den Luftstrom automatisch regulieren. Dadurch werden der Luftwiderstand reduziert und sowohl die Reichweite als auch die Energieeffizienz weiter verbessert.



Der Innenraum präsentiert sich klar und minimalistisch. Die tief positionierte Instrumententafel verbessert die Sicht nach vorn. Beim Abstand zwischen Vorder- und Rücksitzen soll der ES den Klassenbestwert bieten. Diie berührungsempfindlichen Bedienelemente für die Klimatiserung und andere Funktionen sind in einer linearen Anordnung unter der Oberfläche der Instrumententafel integriert und bleiben im ausgeschalteten Zustand unsichtbar. Erst beim Start des Fahrzeugs erscheinen sie als beleuchtete Symbole und fügen sich nahtlos in das Interieur ein.



Für die batterieelektrischen Modelle in der Ausstattung Luxury ist ein erweitertes Fondkomfortpaket verfügbar. Es umfasst elektrisch verstellbare Rücksitze mit einer Neigung von 28 bis 38 Grad sowie integrierte Sitzheizung, Belüftung und Massagefunktion. Zusätzlich steht für den Platz hinter dem Beifahrersitz eine ausfahrbare Ottomane zur Verfügung. Der Beifahrersitz inklusive Kopfstütze lässt sich elektrisch nach vorn klappen, um zusätzliche Beinfreiheit und eine freie Sicht nach vorn zu schaffen – ein Merkmal, das erstmals im Lexus LS eingeführt wurde. Die Mittelarmlehne im Fond integriert ein Touch-Bedienfeld für Sitz- und Klimafunktionen sowie eine Ablage für zwei Smartphones. Der ES bietet im Kofferraum ein Ladevolumen von bis zu 517 Litern.



Der ES 300e leistet 165 kW (224 PS) und erreicht eine Normreichweite von bis zu 580 Kilometern, während der 500e mit vollvariablem Allradantrieb 252 kW (343 PS) mobilisiert und eine Reichweite von bis zu 529 Kilometern bietet. Die Batterie kann mit bis zu 150 Kilowatt geladen werden. Der ES 300h bietet eine Systemleistung von 196 PS (144 kW). Der Hybrid kombiniert einen 2,5-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor mit einer E-Achse. Auf Wunsch sorgt eine weitere E-Achse an der Hinterachse für den erstmals in der Hybridvariante erhältlichen Allradantrieb. (aum)