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Next Generation Mobility

Joost Kessels wird Entwicklungsvorstand von Seat & Cupra

aum – 29. Mai 2026

Joost Kessels wird zum 1. August Forschungs- und Entwicklungsvorstand von Seat & Cupra. Als Chief Development Officer folgt er nach sechs Jahren auf Dr. Werner Tietz, der seit Juli 2025 zusätzlich die Entwicklung und Forschung des gesamten VW-Konzerns leitet und sich künftig ausschließlich auf diese Aufgabe konzentriert.

Kessels promovierte an der Nordwest-Universität in Südafrika im Fach Maschinenbau und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung innerhalb des Volkswagen-Konzerns. Seit August 2022 leitet er die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von FAW-Volkswagen in China. (aum)

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Joost Kessels.

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Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

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