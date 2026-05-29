Joost Kessels wird Entwicklungsvorstand von Seat & Cupra

Joost Kessels wird zum 1. August Forschungs- und Entwicklungsvorstand von Seat & Cupra. Als Chief Development Officer folgt er nach sechs Jahren auf Dr. Werner Tietz, der seit Juli 2025 zusätzlich die Entwicklung und Forschung des gesamten VW-Konzerns leitet und sich künftig ausschließlich auf diese Aufgabe konzentriert.

Kessels promovierte an der Nordwest-Universität in Südafrika im Fach Maschinenbau und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung innerhalb des Volkswagen-Konzerns. Seit August 2022 leitet er die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von FAW-Volkswagen in China. (aum)