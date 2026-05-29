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Next Generation Mobility

Zehn Ikonen dienen als Inspiration für 1000 Motorräder

aum – 29. Mai 2026

Ducati wird 100 Jahre alt. Zwar begann die Erfolgsgeschichte als Motorradhersteller erst 1946 mit dem Bau erster Fahrradhilfsmotoren, gefeiert wird trotzdem – und zwar mit der „Collezione 100“. Sie besteht aus zehn nummerierten Sondereditionen, die jeweils streng auf 100 Exemplare limitiert sind. Pate standen berühmte Motorradmodelle aus der Geschichte der Marke.

Die Modelle der Collezione sind durch ihre spezielle Ausstattung einzigartig und tragen jeweils eine für Ducati historisch bedeutsame Lackierung. Dazu kommen Sitze aus Alcantara oder Leder mit eingesticktem Logo sowie hochwertige technische Details wie Bremssättel in Bronzo Centenario. Dieser Farbton ist exklusiv dieser Kollektion vorbehalten und findet sich zudem am Tankdeckel sowie an der Plakette mit der Modellnummer wieder, die an der Lenkerklemmung oder den gefrästen Gabelbrücken vernietet ist. Verschiedene mechanische Komponenten jedes Motorrads verfügen über eine exklusive Farbgestaltung, die die historische Lackierung ergänzt. Die Trockenkupplung – erstmals auch bei den V2-Modellen – vervollständigt die Authentizität der Kollektion.

Zum Lieferumfang gehören ein spezieller Hinterradständer im Design der jeweiligen Lackierung, eine Motorradabdeckung sowie ein Echtheitszertifikat. Wie bei allen Sammlermodellen von Ducati gibt es zudem eine spezielle Startanimation im Display. Besitzer einer „Collezione 100“ können ihren Look außerdem mit einem limitierten Helm und einer technischen Jacke vervollständigen, deren Farbgestaltung an jene des jeweiligen Motorrads angelehnt ist. Einige Serien werden auch in einer exklusiven Holzkiste sowie mit zusätzlichen Komponenten für den Renneinsatz geliefert.

Jedes Modell der Kollektion wird außerdem von zwei nummerierten Kunstdrucken begleitet, die dieselbe Seriennummer wie das jeweilige Motorrad tragen und vom vielseitigen Künstler Ugo Nespolo persönlich signiert wurden, einem bekennenden Ducati-Fan. In seinem unverwechselbaren, farbenfrohen und dynamischen Stil interpretierte er jedes Modell der Kollektion sowie das historische Motorrad, das als Inspiration für die jeweilige Lackierung diente.

Die jeweiligen Modelle und ihre Lackierungsvorbilder sind: die Panigale V4 S 100 und die 750 Imola Desmo von 1972, die Panigale V2 S 100 und die 750 Super Sport Desmo (1975), die Streetfighter V4 S 100 und die 900 Sport Desmo Darmah (1979), die Monster 100 und die Monster S4RS Tricolore von 2008, die X-Diavel V4 100 und die 750 Super Sport „California Hot Rod“ von 1977, die Diavel V4 RS 100 und die 900 Replica von 1979, die Multistrada V4 RS 100 und die 500 SL Pantah aus dem Jahr 1979, die Scrambler 100 und die 250 Scrambler von 1962, die Hypermotard V2 SP 100 und die 860 „24 Horas de Montjuïc“ (1975) sowie die Desert X 100 und die Pantah „Ice“ von 1981.

Verfügbarkeit und Preise der Motorräder teilt Ducati Interessenten ausschließlich auf Nachfrage mit. (aum)

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Von den zehn Modellen der „Collezione 100“ baut Ducati jeweils 100 Motorräder.

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Ducati Panigale V4 S Collezione 100.

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Ducati 750 Imola Desmo (1972).

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Ducati Panigale V2 S Collezione 100.

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Ducati Panigale V2 S Collezione 100.

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Ducati Panigale V2 S Collezione 100.

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Ducati 750 Super Sport Desmo (1975).

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Ducati 750 Super Sport Desmo (1975).

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Ducati Streetfighter V4 S Collezione 100.

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Ducati Streetfighter V4 S Collezione 100.

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Ducati Streetfighter V4 S Collezione 100.

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Ducati Streetfighter V4 S Collezione 100.

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Ducati 900 Sport Desmo Darmah (1979).

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Ducati 900 Sport Desmo Darmah (1979).

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Ducati Monster Collezione 100.

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Ducati Monster Collezione 100.

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Ducati Monster Collezione 100.

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Ducati Monster S4RS Tricolore (2008).

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Ducati X-Diavel V4 Collezione 100.

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Ducati X-Diavel V4 Collezione 100.

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Ducati 750 Super Sport „California Hot Rod“ (1977).

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Ducati X-Diavel V4 RS Collezione 100.

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Ducati X-Diavel V4 RS Collezione 100.

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Ducati X-Diavel V4 RS Collezione 100.

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Ducati 900 Replica (1979).

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Ducati Multistrada V4 RS Collezione 100.

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Ducati Multistrada V4 RS Collezione 100.

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Ducati Multistrada V4 RS Collezione 100.

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Ducati 500 SL Pantah von 1979.

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Ducati Scrambler Collezione 100.

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Ducati Scrambler Collezione 100.

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Ducati Scrambler Collezione 100.

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Ducati 250 Scrambler (1962).

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Ducati 250 Scrambler (1962).

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Ducati Hypermotard V2 SP Collezione 100.

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Ducati Hypermotard V2 SP Collezione 100.

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Ducati 860 „24 Horas de Montjuïc&quot; (1975).

Ducati 860 „24 Horas de Montjuïc" (1975).

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Ducati Desert X Collezione 100.

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Ducati Desert X Collezione 100.

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Ducati Desert X Collezione 100.

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Ducati Desert X Collezione 100.

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Ducati Pantah „Ice“ (1981).

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Ducati Pantah „Ice“ (1981).

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Von den zehn Modellen der „Collezione 100“ baut Ducati jeweils 100 Motorräder.

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