Vorschau: Eine nachhaltige Woche und ein Sehnsuchtsobjekt

Die nächste Woche steht vielfach im Zeichen der Nachhaltigkeit: Wir widmen uns gleich vier Elektrofahrzeugen und besuchen den Circular Economy Hub von Stellantis in Mirafiori bei Turin, wo Materialien aus Altfahrzeugen nicht nur recycelt, sondern teilweise auch wieder zur Ersatzteilen für Endkunden aufgearbeitet werden. Und noch ein weiterer Weg führt uns nach Italien: Alfa Romeo und der Mikrofaserspezialist Alcantara kooperieren bereits seit langer Zeit. Unser Autor Guido Borck hat sich die Produktionsstätte für die maßgeschneiderten Innenräume der Marke einmal angeschaut, die gerade erst ihre Modellstrategie für die nächsten Jahre verkündet hat.

Keine Frage, der vollelektrische Mazda 6e ist eine Augenweide von Auto, das völlig zu Recht in diesem Jahr zum „World Car Design of the Year“ ausgezeichnet wurde. Doch Schönheit und anerkennende Blicke sind eben nicht alles, wie Frank Wald im K(r)ampf mit den elektronischen Systemen und deren Bedienung im Praxistest feststellen musste.



Ford hat sich zunehmend dem Nutzfahrzeuggeschäft zugewandt. Dabei gibt es auch in der Pkw-Sparte elektrisch motivierte Angebote. Der Puma Gen-E kommt mit einer Akku-Ladung rund 400 Kilometer weit und kostet knapp 37.000 Euro. Michael Kirchberger hat ihn sich im Praxistest genauer angesehen.



Deutlich kleiner geht es im dritten Praxistest zu. Das vor allem für seine vielfältigen Nutzfahrzeuge bekannte Unternehmen Ari Motors aus der Nähe von Leipzig hat auch Pkw im Programm – so wie den nur 3,06 Meter kurzen Bruni. Wir klären, was der Kunde erwarten darf und was nicht. Und auch ein Elektropionier auf zwei Rädern begegnet uns nächste Woche: Der kalifornische Hersteller Zero hat mit dem LS1 seinen ersten Motorroller auf den Markt gebracht, der durchaus eine gewisse Portion Fahrspaß vermittelt, aber in der Handhabung für den Alltagsgebrauch durchaus noch etwas Luft nach oben hat.



Auch die Autowelt ist immer wieder der Mode unterworfen. Mittlerweile stuft das Kraftfahrt-Bundesamt jeden dritten Neuwagen als SUV ein. Eine andere Fahrzeuggattung ist hingegen fast vom Aussterben bedroht: Martin Wittler nimmt für uns das Sehnsuchtsobjekt Cabrio in den Blick.



Außerdem setzen wir unsere Serie über 125 Jahre Motorsport bei Skoda fort, während das KBA die Zulassungszahlen für den Mai vorlegen wird. Und wir holen wegen einer vorher nicht bekannten Sperrfrist die versprochene Vorstellung eines Sondermodells des Citroën Berlingo nach, dem Urahn aller Hochdachkombis.



Darüber hinaus halten wir Sie wie gewohnt tagesaktuell über weitere Neuigkeiten aus der bunten Welt der Mobilität auf Rädern (und darüber hinaus) auf dem Laufenden. (aum)