Skoda feiert den 30. Geburtstag seines Bestsellers

Auch wenn sich die Marke mittlerweile vor allem auf ihre SUV-Palette konzentriert, bleibt der Octavia der Bestseller von Skoda. Im Jahr 1996 wurde die erste Generation auf Basis des VW Golf unter dem historischen Modellnamen präsentiert. Den runden Geburtstag feiert Skoda mit der Sonderserie Octavia Sportline „30 Jahre“. Das Editionsmodell ist in drei verschiedenen Motorisierungen sowohl als Limousine als auch als Combi ab sofort bestellbar und bietet mit einer erweiterten Serienausstattung einen Preisvorteil von bis zu 2660 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Fahrzeug.

Zum Serienumfang des Sondermodells zählen die Ausstattungspakete Komfort, Licht & Sicht sowie Infotainment. Bereits ab Werk bietet der Sportline unter anderem schwarze Designelemente, ein tiefergelegtes Sportfahrwerk, schwarze 18-Zoll-Leichtmetallräder und Sportsitze mit integrierten Kopfstützen. Zusätzlich sind beim Sondermodell unter anderem Matrix-LED-Hauptscheinwerfer, schlüsselloser Fahrzeugzugang, eine elektrische Heckklappe mit Komfortbedienung sowie ein 13-Zoll-Infotainmentbildschirm inklusive Navigationssystem serienmäßig enthalten. Beim Octavia Combi kommen außerdem Schlafkopfstützen an den äußeren Rücksitzen, Sonnenschutzrollos und ein halbautomatisches Gepäckraumrollo hinzu.



Die Preise beginnen bei 42.830 Euro für die Limousine mit 150 PS (110 kW) starkem 1,5-Liter-Benzinmotor. Mit derselben Leistung ist auch der 2,0-Liter-Diesel erhältlich. Darüber hinaus steht der 2,0 TSI mit 204 PS (150 kW) und Allradantrieb zur Wahl. (aum)