Das kleine Kraftpaket bekommt noch mehr Motorsport

Toyota entwickelt den GR Yaris weiter: Das Lenkrad des kleinen Kraftpakets mit dem serienstärksten Dreizylinder wurde in enger Zusammenarbeit mit professionellen Rennfahrern hinsichtlich Form, Größe und Layout optimiert. Für schnellere Lenkbefehle fällt es nun etwas kleiner aus. Gleichzeitig wurde der Griffbereich vergrößert, während die Daumenauflagen bewusst entfallen.

Auch die Anordnung der Bedientasten wurde überarbeitet. Hintergrund sind Erfahrungen aus dem Motorsport, bei denen Lenkradeinschläge von bis zu 180 Grad ohne Umgreifen üblich sind. Um ein unbeabsichtigtes Betätigen der Tasten zu vermeiden, wurden sämtliche Schalter weiter vom Griffbereich entfernt. Neu ist zudem das GR-Emblem auf dem Lenkrad.



Darüber hinaus profitiert auch die elektrische Servolenkung (EPS) von den Erfahrungen aus Rennserien wie der Super Taikyu und der Japanischen Rallye-Meisterschaft. Durch eine Optimierung der Torsionsstab-Steifigkeit im Drehmomentsensor sowie eine aktualisierte Steuerungssoftware wurde der Arbeitsbereich der Lenkkraftunterstützung erweitert – auch bei starkem Bremsen und hohen Querkräften in Kurven.



Für noch mehr Grip und Kontrolle erhält der Toyota GR Yaris neu entwickelte Bridgestone-Hochleistungsreifen. Die Dämpfereinstellungen wurden entsprechend angepasst. Ebenfalls neu ist die mittlerweile verpflichtende Fahrerüberwachungskamera, die mit dem Nothaltesystem des Fahrzeugs verbunden ist. Für zusätzlichen Komfort bei niedrigen Temperaturen sind Sitz- und Lenkradheizung nun auch in Kombination mit der optionalen vertikalen Handbremse erhältlich.



Der modifizierte GR Yaris ist in Deutschland ab sofort zu unveränderten Preisen ab 47.590 Euro bestellbar. Mit dem Aero-Performance-Paket, das neben dem einstellbaren Heckspoiler fünf weitere spezielle Aerodynamikteile umfasst, startet der Preis bei 51.090 Euro. (aum)



