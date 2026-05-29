Der erste E-GTI auf dem Nürburgring, Chinas Aufstieg und Jaguars Neustart

Die Mai-Ausgabe von Auto-Motive ist erschienen und widmet sich den aktuellen Umbrüchen der Automobilbranche zwischen Elektromobilität, Markenstrategie und internationalem Wettbewerb. Im Fokus stehen der erste öffentliche Auftritt des ID. GTI beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring, die wachsende Bedeutung chinesischer Hersteller auf dem Weltmarkt sowie Jaguars Neuanfang mit dem vollelektrischen Type 01.

Darüber hinaus beleuchtet die Ausgabe die künftige Rolle von Alpina innerhalb des BMW-Konzerns, nachhaltige Perspektiven gebrauchter Elektrofahrzeuge sowie aktuelle Entwicklungen aus Motorsport, Caravaning und Mobilitätsbranche.

Zur aktuellen Ausgabe: https://auto-motive.net/