Chery startet in Österreich mit Tiggo

Während Chery in Deutschland zunächst die beiden Plug-in-Hybride Omoda 9 und Jaecoo 7 auf den Markt bringt, startet der chinesische Autokonzern im Nachbarland Österreich mit vier Modellen seiner Tiggo-Serie.

Angeboten werden das B-Segment-SUV Tiggo 4 mit 163 PS (120 kW), der 4,55 Meter lange Tiggo 7 in drei Antriebsvarianten einschließlich Allrad, der siebensitzige Plug-in-Hybrid Tiggo 8 mit 279 PS (205 kW) und der ebenfalls siebensitzige Tiggo 9 PHEV mit Allradantrieb und 428 PS (315 kW), der in 5,4 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt.



Die Preise beginnen bei 23.490 Euro. (aum)