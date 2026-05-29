Im Zeichen der 86

Die Toyota Collection feiert beim nächsten Public Opening am 6. Juni den Hachiroku Day. „Hachiroku“ (japanisch für „86“) nennen Fans die kompakten Toyota-Sportwagen mit drehfreudigen Saugmotoren und der entsprechenden Modellbezeichnung. Vom über 40 Jahre alten Toyota Corolla Coupé GT über die jüngeren Sportler GT 86 und GR 86 bis hin zu seltenen JDM-Typen wie dem Toyota Sprinter Trueno und einzigartigen Concept Cars sind sämtliche Typen mit dem legendären Modellcode 86 vertreten. Auch auf dem Parkplatz wird es entsprechend hoch hergehen, denn zum „86 DACH“-Meet werden mehrere hundert Teilnehmerfahrzeuge aus Deutschland, Österreich und der Schweiz erwartet.

Im Mittelpunkt der 75 Autos umfassenden Fahrzeugsammlung am Sitz von Toyota Deutschland in Köln stehen am Hachiroku Day drei Gastfahrzeuge der Serien AE86: ein GT 86 und ein GR 86 sowie ein frühes Toyota Corolla Coupé GT 16V (AE86). Letzteres erklärt exemplarisch, warum die Zahl 86 in Japan einen ikonenhaften Ruf genießt – vielleicht vergleichbar mit der 911 in Deutschland. Obwohl die fünfte Generation des Corolla (E8) eigentlich auf Frontantrieb setzte, konstruierte Toyota für das nur 955 Kilogramm leichte Sportcoupé AE86 einen klassischen Hinterradantrieb und kombinierte diesen mit einem drehfreudigen 16-Ventil-Motor ohne Turboaufladung. Der handliche und bestens ausbalancierte Sportler entwickelte sich rasch zum Drift-Champion – in den JDM-Varianten Levin und Sprinter Trueno auch zum Star der Manga-Kultur – und war zudem bei vielen europäischen Tourenwagenrennen auf Siege und Podiumsplätze abonniert. Die sprichwörtliche Zuverlässigkeit demonstriert ein Sprinter Trueno in der Toyota Collection: Mit dem 42 Jahre alten Hachiroku reiste ein junger Mann aus Malaysia über 30.000 Kilometer nach Duisburg, um seine Braut zur Hochzeit abzuholen.



Zu sehen ist auch das 2013 vorgestellte FT-86 Open Concept. Nachdem Toyota 2011 das über die Hinterräder angetriebene Sportcoupé GT 86 mit quadratisch ausgelegtem Boxermotor auf den Markt gebracht hatte, debütierte zwei Jahre später auf dem Genfer Automobilsalon die Cabrio-Version als FT-86 Open Concept. In Serie ging der 2+2-Sitzer mit elektrischem Verdeck jedoch nicht, da der Markt als zu klein angesehen wurde.



Im Rahmen des Public Openings werden erneut kostenlose Expertenführungen angeboten. Wie immer ist der Eintritt frei, und Anfassen sowie Einsteigen sind ausdrücklich erlaubt. (aum)