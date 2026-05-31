Im Bücherregal: 100 Wochenendtrips

57 Millionen Urlaubsreisende aus Deutschland waren 2025 laut den Angaben der Stiftung für Zukunftsfragen in Kiel fünf Tage oder länger unterwegs, so viele wie nie zuvor. Die Gesamtausgaben dafür erreichten ebenfalls einen neuen Rekordwert, fast 92 Milliarden Euro haben sie ausgegeben. Dabei sinkt das Interesse am Ausland, etwa ein Drittel der Urlauber will in diesem Jahr die Ferien an innerdeutschen Zielen verbringen, viele wollen kürzer und vor allem weniger weit reisen. Was wohl in erster Linie an den gestiegenen Treibstoffpreisen und der Inflation in der Gastronomie liegt. Für diejenigen, die in Deutschland bleiben oder zumindest nicht allzu weit über die Landesgrenzen hinaus reisen möchten, hat Marco Polo jetzt einen hilfreichen Reiseführer herausgegeben, der 100 Wochenendtrips in und um Deutschland auflistet.

Meeresbrise oder Alpenpanorama? Großstadttrubel oder Waldeinsamkeit? Die vielfältigen Vorschläge fallen oft äußerst konträr aus. Nach Norden führen die Wege nach Groningen oder Norddeich, vielleicht auch auf eine der malerischen ostfriesischen Inseln wie Juist oder Norderney. Im Westen geht es bis Amsterdam oder Brügge, im Osten nach Breslau und Prag. Als südlichste Ziele werden Montafon und Engadin angeführt. Alle Ziele werden mit ihren fünf bis sechs Highlights fotografisch und mit kurzen Beschreibungen vorgestellt, wer die Eindrücke vertiefen möchte, findet jeweils den passenden Link ins Netz zu den jeweiligen Webseiten der Stadt oder Region.



Die innerdeutschen Ziele halten auch für bewanderte Reiselustige allerlei Überraschungen bereit. So etwa, dass Wismar als Stadt der Freibeuter galt und der legendäre Pirat Klaus Störtebeker seine Beute dank offizieller Kaperbriefe ganz legal auf dem dortigen Markt verkaufen durfte. Oder dass in Monschau am Nationalpark Eifel eine der letzten handwerklich betriebenen Senfmühlen nach alten Rezepturen den Moutarde de Montjoie in 22 verschiedenen Geschmacksrichtungen produziert, die alle im angeschlossenen Senflädchen erworben werden können. Und in Weimar gibt es mehr als Schiller und Goethe, nämlich auch das berühmte Bauhausmuseum und die Gedenkstätte des KZ Buchenwald, in dem bis Kriegsende mehr als 56.000 Menschen ermordet wurden. Ein Besuch für Kinder unter zwölf Jahren wird nicht empfohlen. Sehr wohl dagegen der Besuch der „Imperia“, die als satirisches Denkmal mit Narrenkappe die Hafeneinfahrt von Konstanz am Bodensee bewacht und auf ihren Händen zwei nackte Männer trägt: Einer mit Kaiserkrone, der andere mit Papsttiara. Was eine Anspielung auf das Konzil von Konstanz (1414 bis 1418) darstellt, bei dem das abendländischen Kirchenschisma, die Spaltung der katholischen Kirche durch gleich drei Gegenpäpste beenden sollte.



Als wirklicher Reiseführer taugt das 232 Seiten umfassende Werk allerdings allenfalls dann, wenn verschiedene Ziele bei einer Reise miteinander verknüpft werden sollen. Um tiefer in die jeweilige Geschichte von Kultur und Historie vor Ort einzusteigen, fehlt einfach der Platz. So dient der Band eher als vergnüglicher Appetit-Anreger und der Vorbereitung auf die bevorzugten Reiseziele, die kurz und knapp vorgestellt werden. Der reich bebilderte Tourenführer „Marco Polo: 100 Wochenendtrips in & um Deutschland“ kostet 24,95 Euro. (aum)

