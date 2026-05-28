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Next Generation Mobility

Der Genesis GV60 Magma kommt in Kürze

aum – 28. Mai 2026

Genesis bringt mit dem GV60 Magma einen High-Performance-Ableger seiner Elektrobaureihe. Das Sportmodell leistet im Boost-Modus bis zu 478 kW (650 PS), beschleunigt in 3,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 264 km/h. Das Drehmoment beträgt 790 Newtonmeter. Über die „Magma“-Taste am Lenkrad lassen sich spezielle Fahrmodi – darunter „GT“ und „Sprint“ – auswählen.

Der Genesis GV60 Magma verfügt gegenüber dem Basismodell über eine breitere und zwei Zentimeter tiefergelegte Karosserie. Die 800-Volt-Technik ermöglicht schnelles Laden. Angaben zur Reichweite machte die Premiummarke von Hyundai noch nicht, wohl aber zum Preis: Der Magma wird ab 85.990 Euro erhältlich sein. Die Markteinführung ist für die nächsten Wochen geplant. (aum)

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Genesis GV60 Magma.

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Photo: Genesis via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 27. Mai 2026

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