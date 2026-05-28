Der Genesis GV60 Magma kommt in Kürze

Genesis bringt mit dem GV60 Magma einen High-Performance-Ableger seiner Elektrobaureihe. Das Sportmodell leistet im Boost-Modus bis zu 478 kW (650 PS), beschleunigt in 3,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 264 km/h. Das Drehmoment beträgt 790 Newtonmeter. Über die „Magma“-Taste am Lenkrad lassen sich spezielle Fahrmodi – darunter „GT“ und „Sprint“ – auswählen.

Der Genesis GV60 Magma verfügt gegenüber dem Basismodell über eine breitere und zwei Zentimeter tiefergelegte Karosserie. Die 800-Volt-Technik ermöglicht schnelles Laden. Angaben zur Reichweite machte die Premiummarke von Hyundai noch nicht, wohl aber zum Preis: Der Magma wird ab 85.990 Euro erhältlich sein. Die Markteinführung ist für die nächsten Wochen geplant. (aum)



