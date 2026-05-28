Stellantis plant große Nutzfahrzeugoffensive

Stellantis plant eine umfassende Nutzfahrzeugoffensive. Bis 2030 will der Konzern elf neue Modelle auf den Markt bringen. Dazu gehören sowohl die Erneuerung bestehender Kernmodelle als auch neue Fahrzeuge in bislang nicht abgedeckten Segmenten. Vorgesehen ist zudem die Einführung von zwei neuen Multi-Energie-Plattformen für mittelgroße und große Transporter. Für Südamerika, wo die Stellantis-Nutzfahrzeugsparte Pro One neben Europa Marktführer ist, ist eine überarbeitete Version der Kleintransporter geplant. Auch die Fiat-Ducato-Baureihe sowie ihre verschiedenen Markenableger erhalten ein umfangreiches Update. Darüber hinaus kündigt Stellantis zwei neue Elektromotoren für die gesamte Modellpalette an.

Eine wichtige Rolle spielen weiterhin die Pick-ups. In Südamerika stärkt Stellantis seine Präsenz mit der Modellpflege der kleineren Fiat-Baureihen Strada und Toro. In Nordamerika steht die Einführung des neuen Ram Rampage bevor. Dort will der Konzern zudem seine Full-Size-Pick-up-Palette umfassend erneuern – einschließlich der Modelle für leichte und schwere Nutzlasten sowie der Chassis-Cab-Varianten. Außerdem sollen der erste Elektro-Pick-up mit Range Extender, ein neues Flaggschiffmodell sowie ein mittelgroßer Ram-Pick-up auf den amerikanischen Markt kommen.



Auf der diesjährigen Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation im September in Hannover wird Stellantis außerdem das autonome Konzeptfahrzeug „Box on Wheels“ präsentieren. (aum)