BMW verneigt sich vor der TT auf der Isle of Man

Mit der M 1000 RR „Limited Edition Isle of Man TT“ feiert BMW die 115. Austragung der Isle of Man Tourist Trophy in diesem Jahr. Das Sondermodell basiert auf der BMW M 1000 RR M Competition und wird in einer Auflage von lediglich 115 Stück gefertigt.

Die Editons-BMW verbindet exklusive TT-Designelemente mit ausgewählten Ausstattungs- und Sammlermerkmalen. Dazu zählen unter anderem die Lackierung in British Racing Green Uni Matt, ausgewählte Kurven-Grafiken des Insel-Straßenkurses– Linkskurven auf der linken, Rechtskurven auf der rechten Seite der Verkleidung – sowie die fortlaufende Nummerierung mit Echtheitszertifikat. Weitere Merkmale sind ein Carbon-Airboxcover mit TT-Kurs und TT-Logo, eine Sitzbank in Alcantara-Optik und ein Aluminium-Tank mit ebenfalls grafischen Akzenten.



Legendär sind unter vor allem die Siege von Georg Meier im Jahr 1939 auf der BMW RS 255 Kompressor sowie von Helmut Dähne und Hans-Otto Butenuth auf der BMW R 90 S vor 50 Jahren. Zudem stellte 2023 Peter Hickman auf einer BMW M 1000 RR in Superstock-Spezifikation einen klassenübergreifenden Rundenrekord auf. Er absolvierte den TT Mountain Course in 16:36.115 Minuten mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 219,4 km/h.



Die BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT kostet 49.900 Euro. (aum)



