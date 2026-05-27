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Next Generation Mobility

Deutschland bleibt weiterhin außen vor

aum – 27. Mai 2026

Nach wie vor steht die Rückkehr von Lancia nach Deutschland in den Sternen. Nach dem in anderen Ländern bereits erhältlichen Ypsilon bereitet die Marke derzeit die Einführung des neuen Gamma vor. Mit den ersten Erprobungsfahrten auf öffentlichen Straßen tritt das Projekt nun in die finale Entwicklungsphase ein. Zum Marktstart sind verschiedene Antriebe vorgesehen. Dazu zählen eine Hybridversion mit 145 PS (107 kW) und drei vollelektrische Varianten mit bis zu 257 kW (350 PS) und mehr als 740 Kilometern Reichweite.

Lancia ist aktuell im Heimatland Italien sowie in Frankreich, Spanien, Portugal, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg vertreten. Das knapp 4,70 Meter lange Fahrzeug präsentiert sich optisch im modischen Crossover-Fließheck-Design und soll ab Herbst bestellbar sein. Deutschland bleibt weiterhin außen vor. (aum)

Weiterführende Links: Lancia-Presseseite

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Lancia Gamma.

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Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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