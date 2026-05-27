ADAC: Die Kraftstoffpreise müssten stärker sinken

Die Spritpreise sinken – aus Sicht des ADAC aber nicht deutlich genug. Wie die aktuelle Auswertung des Automobilclubs zeigt, kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel derzeit 1,981 Euro. Gegenüber der Vorwoche sind dies 2,7 Cent weniger. Für Diesel-Kraftstoff müssen Autofahrer derzeit 1,952 Euro je Liter bezahlen, ein Rückgang um 4,5 Cent in den vergangenen sieben Tagen.

Angesichts eines im selben Zeitraum jedoch sehr deutlich gesunkenen Rohölpreises fällt der Preisrückgang an den Zapfsäulen nach Meinung des ADAC aber viel zu gering aus. Vor einer Woche notierte Brent-Öl je Barrel bei über 111 US-Dollar, inzwischen wieder deutlich unterhalb der Marke von 100 US-Dollar. Ein weiteres Mal bestätige sich damit, dass günstigere Einkaufsbedingungen von den Mineralölkonzernen nur verlangsamt an die Kunden weitergegeben werden, während ein höherer Ölpreis meist unverzüglich auch an den Zapfsäulen ankomme. so der ADAC. (aum)



