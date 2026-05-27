Der Fiat Topolino erhält den goldenen Kompass

Der Fiat Topolino ist neuer Preisträger des „ADI Compasso d’Oro“ (Goldener Kompass). Das Elektrokleinstfahrzeug wurde bei der 29. Auflage der international renommierten Designauszeichnung zum Sieger gekürt. Die Jury hob die Einfachheit, den italienischen Stil und die „sozial relevante“ Formgebung des elektrischen Leichtkraftfahrzeugs hervor.

Der 1954 ins Leben gerufene „Compasso d'Oro“ ist nach eigener Darstellung der älteste Designpreis der Welt. Seit 1959 wird der Wettbewerb von der Association of Industrial Design (ADI) organisiert und kuratiert. Eine Jury aus Designern, Kritikern, Historikern und Fachjournalisten wählt die besten Produkte aus und bewertet sie. Die Preisträger werden im ADI Design Museum in Mailand ausgestellt. Das Kulturministerium hat die Sammlung des ADI Compasso d’Oro im Jahr 2004 zum nationalen Kulturgut „von außergewöhnlichem künstlerischem und historischem Interesse“ erklärt. (aum)



