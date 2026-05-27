Langzeituntersuchung zur Motorradsicherheit

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) und das Institut für Zweiradsicherheit (IfZ) wollen in einer gemeinsamen Langzeituntersuchung noch mehr Erkenntnisse zur Motorradsicherheit gewinnen. Die über sieben Millionen motorisierten Zweiräder in Deutschland bieten ein großes Potenzial als vernünftige und vergleichsweise ressourcenschonende Alternative im zukünftigen Mobilitätsmix, heißt es.

Ziel von „Lumos“ (= Langzeituntersuchung Motorradsicherheit) ist es, das Sicherheitsbewusstsein und entsprechende Einstellungen von Roller- und Motorradfahrern in Deutschland wiederkehrend im Intervall von vier Jahren systematisch zu untersuchen und Entwicklungen zu beobachten. Im Kern der fortlaufenden Forschungsreihe steht die Auswertung von Online-Umfragen für Maßnahmen zur Förderung sicherheitsbewussten Verhaltens im Straßenverkehr. Die ersten Ergebnisse werden im Frühjahr 2027 erwartet.



Auch das nächste DVR-Forum dreht sich unter anderem um Motorradsicherheit. „Mit Sicherheit unterwegs – auf zwei Rädern durch Stadt und Land“ heißt es am 25. Juni 2026 in Berlin, wenn Experten Präventionsmaßnahmen vorstellen und Anforderungen an Infrastrukturplanung, technische Standards motorisierter Zweiräder, Fahrräder und Lastenräder sowie Verhalten im Straßenverkehr diskutieren. (aum)

