Andreas Krause wird Vertriebsdirektor bei Hyundai

Andreas Krause übernimmt ab 1. Juli die Position des Direktors Vertrieb bei Hyundai Motor Deutschland. Er folgt auf Ralph Kranz, der das Unternehmen Ende April auf eigenen Wunsch verlassen hat, um sich neuen Herausforderungen zu widmen.

Andreas Krause verfügt über langjährige Erfahrung in der Automobilindustrie. Vor seinem Wechsel zu Hyundai war er 26 Jahre für den Volkswagen-Konzern tätig, zuletzt als Senior Director Sales & Marketing im Vertrieb Europa der Marke Audi. Zuvor verantwortete er unter anderem das Großkundengeschäft sowie den Bereich Sales Management, Audi Sport & Produktmarketing im deutschen Markt. Darüber hinaus sammelte er internationale Erfahrung in verschiedenen Schlüsselmärkten, darunter Spanien, Südkorea und Japan. In seiner Funktion als Vertriebsverantwortlicher berichtet Andreas Krause direkt an Deutschlandchef Andreas Zürnstein. (aum)

