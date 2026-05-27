Der Großglockner ruft die Dreiräder

Europas größte Dreirad-Gemeinschaft trifft sich vom 11. bis 13. Juni zur „Can-Am Grossglockner Challenge 2026“ in Österreich. Erwartet werden fast 400 Teilnehmer aus 20 Ländern mit ihren Fahrzeugen der Typen Spyder, Ryker und Canyon des kanadischen Herstellers. Zum dreitägigen Programm gehören eine 48 Kilometer lange Fahrt auf der legendären Großglockner Hochalpenstraße, ein offizielles Gruppenfoto an der Franz-Josefs-Höhe und abendliche Treffen samt Abschlussgala. Abseits der Straße erhalten die Can-Am-Fahrer außerdem einen exklusiven Einblick in die Motorenfertigung des Mutterkonzerns BRP im Rotax-Werk in Gunskirchen.

Die in der Teilnehmerzahl begrenzten Tickets sind bereits ausverkauft. Interessierte können sich aber auf eine Warteliste setzen lassen, um sich gegebenenfalls noch kurzfristig frei werdende Plätze zu sichern. Weitere Informationen zur Can-Am Grossglockner Challenge 2026 finden sich auch auf der kürzlich ins Leben gerufenen Plattform 3-Wheel Collective. (aum)



