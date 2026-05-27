Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Der Großglockner ruft die Dreiräder

aum – 27. Mai 2026

Europas größte Dreirad-Gemeinschaft trifft sich vom 11. bis 13. Juni zur „Can-Am Grossglockner Challenge 2026“ in Österreich. Erwartet werden fast 400 Teilnehmer aus 20 Ländern mit ihren Fahrzeugen der Typen Spyder, Ryker und Canyon des kanadischen Herstellers. Zum dreitägigen Programm gehören eine 48 Kilometer lange Fahrt auf der legendären Großglockner Hochalpenstraße, ein offizielles Gruppenfoto an der Franz-Josefs-Höhe und abendliche Treffen samt Abschlussgala. Abseits der Straße erhalten die Can-Am-Fahrer außerdem einen exklusiven Einblick in die Motorenfertigung des Mutterkonzerns BRP im Rotax-Werk in Gunskirchen.

Die in der Teilnehmerzahl begrenzten Tickets sind bereits ausverkauft. Interessierte können sich aber auf eine Warteliste setzen lassen, um sich gegebenenfalls noch kurzfristig frei werdende Plätze zu sichern. Weitere Informationen zur Can-Am Grossglockner Challenge 2026 finden sich auch auf der kürzlich ins Leben gerufenen Plattform 3-Wheel Collective. (aum)

Weiterführende Links:

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Can-Am Grossglockner Challenge 2025.

Can-Am Grossglockner Challenge 2025.

Photo: Can-Am via Autoren-Union Mobilität

Download:

Can-Am Grossglockner Challenge 2025.

Can-Am Grossglockner Challenge 2025.

Photo: Can-Am via Autoren-Union Mobilität

Download:

Can-Am Grossglockner Challenge 2025.

Can-Am Grossglockner Challenge 2025.

Photo: Can-Am via Autoren-Union Mobilität

Download:

Can-Am Grossglockner Challenge 2025.

Can-Am Grossglockner Challenge 2025.

Photo: Can-Am via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Porsche Cayenne Turbo Coupé Electric.
Fahrbericht Porsche Cayenne Turbo Coupé Electric: Und die Physik macht kurz Pause
Laurin & Klement RK/M.
125 Jahre Motorsport bei Skoda (2): Der Laurin & Klement RK macht zweimal Karriere
Lastwagen sind Hauptträger des Güterverkehrs in der EU.
Berufskraftfahrer werden wird leichter
BMW M 1000 RR „Limited Edition Isle of Man TT“.
BMW verneigt sich vor der TT auf der Isle of Man
Lancia Gamma.
Deutschland bleibt weiterhin außen vor
Die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den vergangenen Wochen.
ADAC: Die Kraftstoffpreise müssten stärker sinken

Audio

Autonews vom 27. Mai 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren