Mazda zeichnet seine besten Händler aus

Mazda hat seine besten deutschen Händler wieder mit dem „Dealer Excellence Award 2026“ (DEA) ausgezeichnet. Damit wurden erneut Partnerbetriebe für besondere Leistungen in den Bereichen Verkauf, Service und Kundenzufriedenheit gewürdigt. In den Kategorien „Sales“ und „Service“ liegt der Schwerpunkt auf Marktanteilen, Verkaufsvolumen und Verkaufsmix, während in der Kategorie „Digital“ Faktoren wie die Umsetzung von Kundenkontakten in Kaufverträge sowie Online-Terminvergaben und die Nutzung der „My Mazda“-App durch Neukunden einfließen. In der Kategorie „Omotenashi“ geht es um Kundenorientierung, -zufriedenheit und -loyalität. Die Grundlage bilden hier vor allem Befragungen von Kunden zu ihren Erfahrungen in den Bereichen Verkauf und Service. In allen vier Kategorien wurden die jeweils drei besten Händler ausgezeichnet. Sonderpreise gab es darüber hinaus für den besten neuen Händler („Newcomer Award“) und den besten Händler aus Großstädten mit über 500.000 Einwohnern („Metropolitan Award“).

Verliehen wurden die Preise im feierlichen Rahmen eines Gala Dinners im Grand Hotel Les Trois Rois in Basel. Zuvor hatten die Händler und Mazda-Führungskräfte das Vitra Design Museum im benachbarten Weil am Rhein besucht, wo unter anderem der europäische Designchef Jo Stenuit die Designphilosophie der Marke erläuterte.



Den ersten Platz beim Sales Award sicherte sich Automobile Paul Flothkötter aus Nordwalde vor der Horst Wahl GmbH aus Wiesbaden und Autohaus Hellwig aus Hoyerswerda, beim Service Award lag das Autohaus Göksel aus Kürten vor den Autohäusern Hüttner & Püschel aus Saalfeld und Andreas Schulze aus Arnstadt, das auch den Digital Award gewann (2. Platz: Horst Wagner GmbH, Dortmund; 3. Platz: Autohaus Meklenborg Vertriebsgesellschaft, Berlin). Das Autohaus Göksel holte sich auch den ersten Platz beim Omotenashi Award (2. Platz auch hier: Horst Wagner vor der Horst Wilhelm GmbH aus Hüllhorst). Das Autocenter Leifkes & Sohn aus Coesfeld erhielt den Newcomer Award, das Berliner Autohaus Meklenborg den Metropolitan Award). Den 2025 neu eingeführten „Takumi Best Dealer“-Award für den Händler, der über alle Wertungen hinweg am besten abgeschnitten hat, sicherte sich wie im Vorjahr das Autohaus Andreas Schulze aus Arnstadt in Thüringen.(aum)



