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Next Generation Mobility

Alfa Romeo plant drei neue Modelle

aum – 26. Mai 2026

Alfa Romeo wird in den kommenden Jahren an weiteren Modellen arbeiten. Geplant sind Fahrzeuge im Kompaktsegment, darunter ein weiteres SUV sowie ein Fließheckmodell im C-Segment als Nachfolger der Giulietta. Beide Modelle nutzen die Multi-Energy-Plattform des Stellantis-Konzerns. Der Junior bleibt als aktuelles Einstiegsmodell erhalten. Giulia und Stelvio werden auf jeden Fall noch bis ins nächste Jahr hinein produziert. Das Unternehmen spricht von einem „pragmatischen Ansatz zwischen Übergang, Kundenerwartungen und Markenerbe“.

Gleichzeitig prüft Alfa Romeo derzeit zukunftsträchtige Lösungen, um weiterhin im D-Segment vertreten zu sein. Nach dem Erfolg des exklusiven 33 Stradale ist zudem ein weiteres Prestigeprojekt von Bottegafuoriserie geplant, der gemeinsam mit Maserati betriebenen Abteilung für Kleinserienfertigung. (aum)

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Alfa Romeo.

Alfa Romeo.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Stellantis

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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (r.) und Stelvio Quadrifoglio.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (r.) und Stelvio Quadrifoglio.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Foto der Woche: Alfa Romeo Stradale.

Foto der Woche: Alfa Romeo Stradale.

Photo: Alfa Romeo via Autoren-Union Mobilität

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