Erster Geely offiziell an einen Kunden übergeben

Geely hat in Deutschland offiziell das erste Fahrzeug an einen Kunden übergeben. Filippo Iannarone holte gemeinsam mit seiner Frau bei Müller Motors in Königswinter seinen Starray EM-i ab. Die Entscheidung für den Kauf traf der neue Besitzer aus Bad Honnef nach einer Testfahrt. Die erste Kundenauslieferung nahmen auch Zhang, Managing Director von Geely Auto Deutschland, und Marketingleiter Roman Franke zum Anlass, persönlich vor Ort zu sein. (aum)