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Next Generation Mobility

Erster Geely offiziell an einen Kunden übergeben

aum – 26. Mai 2026

Geely hat in Deutschland offiziell das erste Fahrzeug an einen Kunden übergeben. Filippo Iannarone holte gemeinsam mit seiner Frau bei Müller Motors in Königswinter seinen Starray EM-i ab. Die Entscheidung für den Kauf traf der neue Besitzer aus Bad Honnef nach einer Testfahrt. Die erste Kundenauslieferung nahmen auch Zhang, Managing Director von Geely Auto Deutschland, und Marketingleiter Roman Franke zum Anlass, persönlich vor Ort zu sein. (aum)

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Filippo Iannarone (rechts) nimmt von Verkäufer Aliaga Mamedov den Schlüssel für seinen Geely Starray EM-i entgegen.

Filippo Iannarone (rechts) nimmt von Verkäufer Aliaga Mamedov den Schlüssel für seinen Geely Starray EM-i entgegen.

Photo: Geely via Autoren-Union Mobilität

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Geely-Deutschlandchef Zack Zhang weist Filippo Iannarone (rechts) persönlich in die Fahrzeugbedienung des Starray EM-i ein.

Geely-Deutschlandchef Zack Zhang weist Filippo Iannarone (rechts) persönlich in die Fahrzeugbedienung des Starray EM-i ein.

Photo: Geely via Autoren-Union Mobilität

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Käufer Filippo Iannarone überlässt die Jungfernfahrt des Geely Starray EM-i seiner Frau.

Käufer Filippo Iannarone überlässt die Jungfernfahrt des Geely Starray EM-i seiner Frau.

Photo: Geely via Autoren-Union Mobilität

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