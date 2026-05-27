Lotus spendiert dem Emira noch mehr Leistung

Lotus erweitert die Emira-Baureihe um das neue Spitzenmodell 420 Sport. Mit 420 PS (309 kW) und 500 Newtonmetern Drehmoment liefert der 2,0-Liter-Turbomotor noch einmal 14 PS und 20 Nm mehr als der Turbo SE. Damit beschleunigt der Wagen in 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 300 km/h.

Der Emira 420 Sport besitzt einen geänderten Frontsplitter, verlängerte Seitenschweller, größere Lufteinlässe sowie eine Spoilerlippe am Heck und Lüftungslamellen in der Heckklappe. Die Abgasanlage besteht aus Titan, die Dämpfer sind zweifach einstellbar.



Optional gibt es neben einem Carbonpaket auch das Lightweight Handling Pack, das weitere 25 Kilogramm Gewicht einspart und 25 Kilogramm zusätzlichen Abtrieb erzeugt. Zudem führt Lotus für die gesamte Baureihe ein herausnehmbares Glasdachelement ein, das hinter den Sitzen verstaut werden kann.



Der Lotus Emira 420 Sport wird ab August zu einem Einstiegspreis von 129.900 Euro angeboten. (aum)



