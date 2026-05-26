Umfassende Modellpflege für den Kia X-Ceed

Kia hat den X-Ceed umfassend modellgepflegt. Äußerlich ist der Modelljahrgang 2027 vor allem an der geänderten Frontpartie mit der von den EV-Modellen bekannten Scheinwerfergestaltung zu erkennen. Auch das Heck und die Seitenschweller erhalten ein Designupdate. Der überarbeitete Kompakt-Crossover hat durch die neue Gestaltung vorne weniger Überhang und ist anderthalb Zentimeter kürzer geworden, behält sein bisheriges Platzangebot aber bei.

Auch im Innenraum hat sich viel getan. Auf dem neu gestalteten Armaturenbrett befindet sich als besonders auffällige Neuerung das großformatige Panoramadisplay, in das die Bildschirme des digitalen Kombiinstruments sowie des Infotainment- und Navigationssystems (jeweils 30,2 cm / 12,3 Zoll) nahtlos integriert sind. Neu ist auch die „Multi Mode“-Bedieneinheit unterhalb des Touchscreens. Sie bietet mit zwei Drehreglern und einer Reihe von Sensortasten direkten Zugriff auf die wichtigsten Infotainment- und Klimatisierungsfunktionen. Ebenfalls neu gestaltet wurden das Lenkrad, der Schaltknauf, die Lüftungsdüsen, die Türverkleidungen sowie die Sitzbezüge. Der X-Ceed verfügt künftig außerdem über den Digital Key 2.0. Damit können das Smartphone oder eine Smartwatch als Fahrzeugschlüssel genutzt werden. Der digitale Schlüssel lässt sich zudem mit mehreren Personen teilen.



Durch die Überarbeitung der Hinterradaufhängung sowie die weitere Reduzierung von Geräuschen und Vibrationen verspricht Kia mehr Fahrkomfort, insbesondere für die Fondpassagiere. Neu abgestimmt wurden zudem die Fahrmodi „Normal“ und „Sport“, die sich nun stärker voneinander unterscheiden.



Der Produktionsstart für den neuen Modelljahrgang erfolgt in wenigen Tagen. (aum)



