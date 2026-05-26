Die meisten Kurzstreckenflüge gehen nach London oder kommen von dort

Von den rund 1,5 Millionen Passagierflügen von oder zu einem deutschen Hauptverkehrsflughafen entfielen 45 Prozent auf Entfernungen unter 1000 Kilometern. Das entspricht 652.000 Kurzstreckenflügen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Ziel oder Start war mit einem Anteil von 82 Prozent überwiegend das nahe gelegene Ausland. Langstreckenflüge führten zu 76 Prozent von oder ins europäische Ausland, gefolgt von Asien (10 Prozent), Amerika (8 Prozent) und Afrika (7 Prozent).

Die häufigste Kurzstreckenverbindung an deutschen Hauptverkehrsflughäfen war 2025 die Strecke zwischen Frankfurt am Main und London-Heathrow mit 11.000 Flügen. Darauf folgten die innerdeutschen Verbindungen zwischen Frankfurt am Main und dem Flughafen Berlin Brandenburg (knapp 11.000 Flüge), München und Frankfurt am Main (10.700 Flüge) sowie Frankfurt am Main und Hamburg mit 10.000 Flügen.



Die Zahl der Starts und Landungen auf Kurzstrecken ging im ersten Quartal dieses Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum um drei Prozent zurück. Die Gesamtzahl der Passagierflüge sank mit 282.100 leicht um ein Prozent. (aum)