Der Ferrari für das nächste Jahrzehnt

Ferrari hat sein erstes vollelektrisches Fahrzeug vorgestellt. Der Luce (ital. für „Licht“) mit mehr als 60 neuen Patenten wird von vier Elektromotoren – einem pro Rad – angetrieben. Sie entwickeln eine Leistung von 772 kW (1050 PS) und ein Drehmoment von 990 Newtonmetern. Der erste viertürige Fünfsitzer der Marke wiegt leer 2260 Kilogramm, beschleunigt in 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht nach weiteren 4,3 Sekunden Tempo 200. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 310 km/h.

Das Antriebskonzept erlaubt unabhängiges Torque Vectoring an allen Rädern, die vorne 23 und hinten 24 Zoll groß sind. Der 5,03 Meter lange Luce verfügt außerdem über eine unabhängige Hinterachslenkung. Ferrari verspricht bei einer Batteriekapazität von 122 Kilowattstunden eine Normreichweite von rund 530 Kilometern. Nachgeladen werden kann mit bis zu 350 kW.



Für die markentypischen Emotionen soll auch ein ausgeklügeltes Soundsystem sorgen, das vielfältige Parameter erfasst und die jeweilige Fahrsituation akustisch umsetzt. Die Fahrinformationsanzeige bewegt sich mit dem Lenkrad mit und besteht aus drei Rundinstrumenten, die digitale und mechanische Darstellungen vereinen. Das zentrale Bedienpanel ist ein separates, schwenkbares Element und kombiniert mechanische Bedieneinheiten mit einem digitalen Touchscreen für Klimatisierung und Infotainment. Die Türen öffnen gegenläufig. (aum)



