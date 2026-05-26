Für diese Woche können wir eine Premiere ankündigen, die uns am Berichterstatter-Herzen liegt. Als sachkundiger Texter hat sich Jürgen Pander nun schon seit einigen Monaten bei uns gezeigt. Jetzt gehen wir mit ihm als Autor auch den nächsten Schritt in Richtung Multimedialität. Pander wird in seinem Videoformat mit dem Titel „Startklar“ in regelmäßigen Abständen neue Modelle vorstellen. Die Reihe beginnt mit der Vorstellung des Kia EV 2.

Von den 457.020 abgerufenen Texten wurde jeder fünfte als RTF- oder PDF-Datei heruntergeladen. Beim Auto-Medienportal waren dies die Top Ten der Woche:



1. Chery verpflichtet Robert Lewandowski

2. Peugeot mit bis zu 7400 Euro Preisnachlass

3. Fünf Sterne für Toyota Prius im ADAC EcoTest

4. ADAC analysiert Wertverlust

5. Das ewig junge Kultmobil: Happy Birthday, Vespa!

6. Praxistest Skoda Elroq: Europas Elektro-Liebling

7. Volkswagen lädt wieder zu „Bulli & Coffee“ ein

8. Ford kündigt sieben neue Modelle an

9. Durchbruch für synthetisches Benzin

10. Ferrari HC25: Radikaler Einzelgänger mit 720 PS



640.071 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere mehr als eine Million Leser und die Kollegen in den Redaktionen aus, die unser Material verarbeiten. Das Foto der Woche zeigt die Peugeot-Modelle 3008, 2008 und 5008, das Video der Woche den Skoda Epiq. (aum)

