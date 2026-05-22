Neues bei Dämpfung, Lenkung, Bremsen und Sensoren

Mit der zunehmenden Komplexität moderner Fahrzeugarchitekturen durch Elektrifizierung, Automatisierung und Software werden neue Technologien im Bereich Chassis & Body zu einem wichtigen Innovationsfeld. Der Zulieferer Schaeffler sieht für sich in diesem Feld großes Marktpotenziale. Im Juni wird das Unternehmen auf dem 13. Schaeffler Automotive Symposium in Bühl seine neuen Produktlösungen dazu präsentieren. Der selbstgesetzte Anspruch: eine intelligente Integration mechatronischer Lösungen für ein spürbar besseres Fahr- und Komforterlebnis.

Das Unternehmen präsentiert im Bereich Fahrwerk moderne elektrische Lenksysteme wie Hinterachslenkung und Steer-by-Wire-Lösungen mit Force-Feedback-Aktuatoren sowie neue Eingabe-Elemente – sogenannte Human-Machine-Interfaces (HMI) – für zukünftige Fahrzeugarchitekturen. Diese Technologien verbessern die Manövrierfähigkeit. Sie ebnen den Weg für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und Funktionen des autonomen Fahrens.



Weitere Innovationen sind semiaktive und aktive Dämpfungstechnologien, die sich in Echtzeit an Straßen- und Fahrbedingungen anpassen und so Komfort bei hervorragender Straßenlage bieten. In Kombination mit reibungsarmen Radlagern erhöhen sie die Fahrdynamik und gewährleisten niedrigen Energieverbrauch.



Fortschrittliche Sensor-Reinigungssysteme für das autonome Fahren gewährleisten zudem eine zuverlässige Funktion der sicherheitskritischen Sensorik auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Auf dem Schaeffler Automotive Symposium wird Schaeffler zudem neu entwickelte Hochleistungs-Bremssysteme präsentieren, die neue Standards bei Gesamtsicherheit, verlängerten Wartungsintervallen und reduzierten Partikelemissionen erfüllen. (aum)

