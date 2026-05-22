State-of-the-art-Technologie und hohe Automatisierung

Heute startet Continental die zweite Ausbaustufe des thailändischen Werks in Rayong für den Bereich Passenger and Light Truck Tires und die Produktion radialer Motorradreifen. Von der Herstellung der Gummimischung bis zur Auslieferung des fertigen Motorradreifens werden alle Arbeitsschritte inhouse umgesetzt. Alle Produktionsabläufe und Maschinen folgen dabei den globalen Continental-Standards für Qualitätskontrolle und Prozesskompetenz.

Die Produktion in Rayong umfasst sowohl Radial- als auch Diagonalreifen. Mit diesem Portfolio adressiert Continental unterschiedliche Fahrertypen und Einsatzszenarien – wie Anwendungsbereiche und Anforderungen sportorientierter oder abenteuerbegeisterter Motorradfahrer. Das Werk ist auf die Produktion hochwertiger Radial- und Diagonalreifen ausgelegt und bietet Raum für weiteres Wachstum im Geschäftsfeld Motorrad. (aum)

