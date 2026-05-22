Vorschau: Von Alkohol am Steuer, Recycling und Elektro-Power

Häufigster Anlass für eine Medizinisch-Psychologischen Untersuchungen (MPU) ist Alkohol am Steuer. Deren Zahl ging in den vergangenen Jahren zwar zurück. Aber 2025 waren es noch mehr als 75.000. Und 40 Prozent von den Untersuchten fielen durch. Michael Kirchberger hat einen Verurteilten auf dem Weg zur Prüfung begleitet.

Walther Wuttke geht auf eine erste Ausfahrt mit dem Kia K4 Sportswagon, einem klassischen Benziner-Kombi ganz ohne elektrische Unterstützung. Außerdem ließ er sich von Fiat in Turin zeigen, wie alte Teile für eine zweite Karriere aufbereitet werden. Aber es geht auch größer: Der Stellantis-Europa-Chef erläutert ihm die neue Konzernstrategie und die verstärkte Zusammenarbeit mit den chinesischen Partnern Leapmotor und Dongfeng.



Nach dem SUV folgt das Coupé: Porsche bringt das Cayenne Coupé Electric. Mit einer vom Elfer inspirierten Silhouette und bis zu 1156 PS verspricht der Ausnahme-Stromer nicht weniger als die emotionalste Interpretation im Segment. Drei Antriebsvarianten stehen zum Start bereit – Frank Wald wählte die Turbo-Topversion.



Zunächst wünscht die Redaktion allen ein schönes warmes Pfingstfest. Sie können das in Ruhe genießen. Wir halten die Szene auch an Feiertagen im Blick. (aum)

