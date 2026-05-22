Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Vorschau: Von Alkohol am Steuer, Recycling und Elektro-Power

aum – 22. Mai 2026

Häufigster Anlass für eine Medizinisch-Psychologischen Untersuchungen (MPU) ist Alkohol am Steuer. Deren Zahl ging in den vergangenen Jahren zwar zurück. Aber 2025 waren es noch mehr als 75.000. Und 40 Prozent von den Untersuchten fielen durch. Michael Kirchberger hat einen Verurteilten auf dem Weg zur Prüfung begleitet.

Walther Wuttke geht auf eine erste Ausfahrt mit dem Kia K4 Sportswagon, einem klassischen Benziner-Kombi ganz ohne elektrische Unterstützung. Außerdem ließ er sich von Fiat in Turin zeigen, wie alte Teile für eine zweite Karriere aufbereitet werden. Aber es geht auch größer: Der Stellantis-Europa-Chef erläutert ihm die neue Konzernstrategie und die verstärkte Zusammenarbeit mit den chinesischen Partnern Leapmotor und Dongfeng.

Nach dem SUV folgt das Coupé: Porsche bringt das Cayenne Coupé Electric. Mit einer vom Elfer inspirierten Silhouette und bis zu 1156 PS verspricht der Ausnahme-Stromer nicht weniger als die emotionalste Interpretation im Segment. Drei Antriebsvarianten stehen zum Start bereit – Frank Wald wählte die Turbo-Topversion.

Zunächst wünscht die Redaktion allen ein schönes warmes Pfingstfest. Sie können das in Ruhe genießen. Wir halten die Szene auch an Feiertagen im Blick. (aum)

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Kia K4 Sportswagon.

Kia K4 Sportswagon.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Download:

Porsche Cayenne Turbo Coupé electric.

Porsche Cayenne Turbo Coupé electric.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Download:

Anlässe für die Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU).

Anlässe für die Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU).

Photo: Auto-Medienportal.Net/Bundesanstalt für Straßenwesen

Download:

Aktuelle Artikel

Citroën 2CV (1949–1990).
Der 2CV kehrt zurück – als E-Mobil
Fiat 600 Multipla (1956–1967).
Fiat erinnert an den ersten Minivan der Welt
Übergabe eines restaurierten privaten Alfa Romeo 1900 im Werksmuseum in Arese an seinen Besitzer.
Neuer Oldtimerservice im Alfa-Romeo-Museum
Motorradreifen-Fertigung in Thailand. .
State-of-the-art-Technologie und hohe Automatisierung
Die neuen Technologien für Chassis & Body.
Neues bei Dämpfung, Lenkung, Bremsen und Sensoren
Impressionen vom Concorso d'Eleganza 2026.
Vergangenheit informiert die Zukunft: So war Como 2026

Audio

Autonews vom 22. Mai 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren