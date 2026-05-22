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Next Generation Mobility

Wasserstoff-BMW soll souveräne Fahrdynamik bringen

aum – 22. Mai 2026

Im BMW-Werk Landshut startet die Vorserienproduktion einer zentralen Steuereinheit für den Wasserstoffantrieb der BMW Group. Der sogenannte „Energy Master“ wird künftig im BMW iX5 Hydrogen zum Einsatz kommen. Josef Hochreiter, Leiter Wasserstofffahrzeuge BMW Group, bezeichnet den Energy Master als Schlüsselkomponente, die den BMW iX5 Hydrogen zu einem echten BMW werden lasse. Die Einheit steuert die Hochvoltbatterie und sorgt gemeinsam mit dem Brennstoffzellensystem der dritten Generation für die geforderte Fahrdynamik.

Der Energy Master ist die zentrale Steuereinheit des Hochvoltsystems. In batterieelektrischen Fahrzeugen sitzt er auf der Hochvoltbatterie, im BMW iX5 Hydrogen übernimmt er in angepasster Form eine zentrale Steuerfunktion im Antriebssystem und sitzt auf dem BMW Hydrogen Flachspeicher. (aum)

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Produktion Energy Master BMW iX5 Hydrogen, Werk Landshut.

Produktion Energy Master BMW iX5 Hydrogen, Werk Landshut.

Photo: BMW via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 22. Mai 2026

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