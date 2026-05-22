DS No. 7 startet zu Preisen ab 47.700 Euro

DS Automobiles hat den Bestellstart für den neuen DS No. 7 – sprich „DS Nummer Sieben“ –freigegeben. Das kompakte Premium-SUV ist ab sofort zu Preisen ab 47.700 Euro erhältlich und löst den bisherigen DS 7 ab. Zum Marktstart stehen die Ausstattungslinien Pallas und Étoile sowie das limitierte Editionsmodell „La Première“ zur Wahl.

Zu den serienmäßigen oder optional verfügbaren Technologien des C-SUV zählt unter anderem ein kameragesteuertes, adaptives Fahrwerk, aufwendige Geräuschdämmung sowie Sitze mit Massagefunktion und integriertem Nackenwärmer. Ergänzt wird das Technikpaket durch adaptive DS Pixelvision-Scheinwerfer und das Nachtsichtsystem DS Night Vision auf Infrarotbasis.



Antriebsseitig ist der DS No. 7 ausschließlich elektrifiziert erhältlich. Drei vollelektrische Varianten decken unterschiedliche Leistungsstufen ab, wobei der DS No. 7 E-Tense FWD Long Range mit 180 kW (245 PS) und bis zu 740 Kilometer Reichweite die Spitze bildet. Alternativ steht ein 48-Volt-Hybrid zur Verfügung, der insbesondere im Stadtverkehr hohe elektrische Fahranteile ermöglichen soll.



Der Marktstart ist für Herbst 2026 vorgesehen. Bereits im Juli wird das Modell im Rahmen einer Roadshow in deutschen DS Stores präsentiert, Probefahrten folgen im Anschluss. Der Konfigurator ist bereits online verfügbar. (aum)

