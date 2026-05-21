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Warum das Autohaus unverzichtbar bleibt

aum – 21. Mai 2026

Der Autokauf beginnt heute überwiegend online, endet jedoch meist im Autohaus. Das ist das Ergebnis einer repäsentativen Studie, die puls Marktforschung im Auftrag des Verbands der Automobilhändler Deutschlands (VAD) unter 3081 Personen durchgeführt hat. Demnach informierten sich 89 Prozent der Verbraucher zunächst digital, suchten für Beratung, Probefahrt und Abschluss aber den Händler auf. Nur elf Prozent wollten ein Auto vollständig online kaufen.

Gerade bei komplexen Themen wie Elektromobilität wachse der Beratungsbedarf. Fragen zu Reichweite, Ladeinfrastruktur, Kosten und Förderungen ließen sich für viele Käufer nicht allein online klären. Entsprechend hoch bleibe die Bedeutung des persönlichen Kontakts: Drei von vier Befragten nannten Vertrauen zum Verkäufer als zentralen Faktor, dicht gefolgt von transparenter Kostenberatung und Probefahrten.

Überraschend: Auch jüngere Käufer setzen auf den Mix aus digitaler Recherche und analogem Erlebnis. Der reine Online-Autokauf bleibt die Ausnahme, das Autohaus der Ort der Entscheidung. (aum)

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Photo: ZDK via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 20. Mai 2026

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