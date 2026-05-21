Stellantis präsentiert neue Mega-Plattform STLA One

Stellantis hat mit STLA One eine neue globale Fahrzeugarchitektur vorgestellt, die ab 2027 eingeführt werden soll. Die modulare Plattform ist darauf ausgelegt, fünf bisherige Architekturen in einem skalierbaren System zusammenzuführen. Ziel ist es, die Komplexität in Entwicklung und Produktion zu senken, gleichzeitig aber mehr Fahrzeugsegmente und Antriebsarten abzudecken.

STLA One wird die Segmente B, C und D bedienen und sowohl unterschiedliche Fahrzeuggrößen als auch verschiedene Energiequellen unterstützen. Nach Angaben des Konzerns soll das von Grund auf modulare Design die Kosteneffizienz um 20 Prozent verbessern. Dazu beitragen sollen neben einheitlichen Schnittstellen auch flexible Batterieoptionen und eine höhere Wiederverwendbarkeit von Komponenten.



Die Plattform ist Teil einer übergeordneten Optimierungsstrategie: Bis 2030 will Stellantis 50 Prozent seines Produktionsvolumens auf nur drei globalen Plattformen bündeln. Dabei sollen bis zu 70 Prozent der Komponenten wiederverwendet werden können. Das soll nicht nur Entwicklungszeiten verkürzen, sondern auch die Lieferkette stabilisieren und die Wettbewerbsfähigkeit stärken.



Technologisch markiert STLA One einen wichtigen Schritt, weil sie als erste Stellantis-Architektur für die Integration von STLA Brain, STLA SmartCockpit und Steer-by-Wire vorbereitet ist. Damit will der Konzern Software-Rollouts beschleunigen und zugleich den Marken mehr Spielraum geben.



Zur Batteriestrategie gehören der verstärkte Einsatz von LFP-Zellen zur Senkung von Kosten und Rohstoffabhängigkeiten sowie eine „Cell-to-Body“-Integration, bei der die Batterie in die Fahrzeugstruktur eingebunden wird. Zudem ist STLA One für 800-Volt-Technik ausgelegt, was schnellere Ladezeiten und ein verbessertes „Elektroauto-Erlebnis“ ermöglichen soll.



Langfristig soll sich STLA One zur Mega-Plattform entwickeln: Mehr als 30 Modelle und ein Volumen von über zwei Millionen Einheiten bis 2035 sind das erklärte Ziel. (aum)

