Erster Aufschlag für den neuen Lexus ES

Als offizieller Automobilpartner der ATP-Tour begleitet Lexus seit 2023 die internationale Tenniswelt und tritt auch in der laufenden Saison als Sponsor der ATP-Turniere in ganz Europa auf. Dazu zählt auch der traditionsreiche Tourstopp in Hamburg, bei dem Toyotas Premium-Tochter in diesem Jahr erneut den Shuttle-Service stellt. Eine Flotte von insgesamt 26 Fahrzeugen hält Profis und Offizielle mobil – von den SUV-Modellen NX und RX über den vollelektrischen RZ bis zur Luxus-Großraumlimousine LM.

Der neue ES wird an allen Turniertagen in der Fan Zone auf dem Turniergelände ausgestellt. Neben einem Hybridantrieb ist die achte Modellgeneration der Premium-Limousine erstmals auch als rein elektrische Variante erhältlich. Dabei haben die Kunden die Wahl zwischen verschiedenen Leistungsoptionen sowie zwischen Front- und Allradantrieb. (aum)

