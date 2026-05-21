Kia Deutschland zieht nach Eschborn um

Kia Deutschland hat einen neuen Unternehmenssitz in Eschborn bezogen. Die deutsche Vertriebsgesellschaft verlässt damit die Europazentrale der Marke in Frankfurt, in der sie bislang gemeinsam mit Kia Europe und dem europäischen Designzentrum untergebracht war. Grund für den Umzug ist laut Kia-Pressemeldung der gestiegene Raumbedarf beider Organisationen.

Am neuen Standort stehen mit knapp 4000 Quadratmetern deutlich großzügigere Flächen zur Verfügung, in der offene Arbeitsbereiche und Büros kombiniert werden. Hinzu kommen der neue Sitz mit guter Anbindung an die A66, den S-Bahnhof Eschborn-Süd und den Frankfurter Flughafen.



Die hessische Mittelstadt vor den Toren Frankfurts ist für Kia Deutschland kein unbekanntes Terrain. Anfang 2006 hatte das Unternehmen seinen Sitz von Bremen übergangsweise hierher verlegt, um dann im Herbst 2007 zusammen mit Kia Europa in die neu gebaute Europazentrale am Frankfurter Messegelände zu ziehen. (aum)

