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Genesis Motor Deutschland hat einen neuen Pressesprecher

aum – 21. Mai 2026

Henning Busch ist neuer Pressesprecher von Genesis Motor Deutschland. In seiner neuen Funktion verantwortet er die Presse- und Kommunikationsarbeit der Marke in Deutschland und ist zentraler Ansprechpartner für deutschsprachige Medien.

Busch bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in Journalismus, Medien und Unternehmenskommunikation mit. Nach Stationen beim Sport-Informations-Dienst und bei ProSiebenSat.1 wechselte er zur Mercedes-Benz AG. Dort war er als Pressesprecher für Bewegtbildmedien tätig und arbeitete unter anderem an internationalen Markteinführungen sowie Kommunikationsmaßnahmen für Maybach, AMG und Mercedes-Benz. Zudem verfügt er über Erfahrung in Krisenkommunikation und Medienpartnerschaften. (aum)

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Henning Busch.

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Photo: Genesis via Autoren-Union Mobilität

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