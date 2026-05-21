Genesis Motor Deutschland hat einen neuen Pressesprecher

Henning Busch ist neuer Pressesprecher von Genesis Motor Deutschland. In seiner neuen Funktion verantwortet er die Presse- und Kommunikationsarbeit der Marke in Deutschland und ist zentraler Ansprechpartner für deutschsprachige Medien.

Busch bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in Journalismus, Medien und Unternehmenskommunikation mit. Nach Stationen beim Sport-Informations-Dienst und bei ProSiebenSat.1 wechselte er zur Mercedes-Benz AG. Dort war er als Pressesprecher für Bewegtbildmedien tätig und arbeitete unter anderem an internationalen Markteinführungen sowie Kommunikationsmaßnahmen für Maybach, AMG und Mercedes-Benz. Zudem verfügt er über Erfahrung in Krisenkommunikation und Medienpartnerschaften. (aum)

