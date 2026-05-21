Alfa Romeo legt exklusive Giulia Quadrifoglio Luna Rossa auf

Alfa Romeo hat mit der Giulia Quadrifoglio Luna Rossa ein besonders exklusives Sondermodell seiner Hochleistungslimousine vorgestellt. Die auf nur zehn Exemplare limitierte Kleinserie entstand in Kooperation mit dem italienischen America’s-Cup-Team Luna Rossa, wird weitgehend in Handarbeit gefertigt und ist bereits komplett verkauft. Die Kleinserie ist zugleich das erste Fahrzeug aus dem Projekt Bottegafuoriserie, mit dem die Marke besonders individuelle und weitgehend in Handarbeit gefertigte Modelle realisieren will.

Im Mittelpunkt steht eine technische und gestalterische Aufwertung, die die Giulia Quadrifoglio noch stärker in Richtung Sammlerstück rückt. Ein eigens entwickeltes Aerodynamik-Kit aus Kohlefaser umfasst unter anderem seitliche Leitprofile an der Front, zusätzliche Elemente am Unterboden, spezielle Seitenschweller und einen modifizierten Heckflügel. Bei 300 km/h erzeugt das Paket bis zu 140 kg Abtrieb und damit rund fünfmal so viel wie beim Serienmodell. Die abschließende Erprobung der Komponenten fand auf dem Alfa-Romeo-Testgelände in Balocco statt.



Auch optisch orientiert sich die Giulia Quadrifoglio Luna Rossa eng an der Welt des Spitzensegelns. Die von Hand aufgetragene graue Lackierung mit Metalleffekt erinnert an die Luna-Rossa-Yacht des America’s Cup, ergänzt durch rote Akzente, rot lackierte 19-Zoll-Leichtmetallräder und modifizierte Markenlogos mit rotem Hintergrund. Sichtbare Kohlefaser an Dach, Spiegelkappen und Frontemblem betonen den exklusiven Charakter.



Parallel zum Debüt der Sonderserie startet heute die „Preliminary Regatta Sardinia“ vor Cagliari. Bis zum 24. Mai wird die Giulia Quadrifoglio Luna Rossa im Publikumsbereich des Hafens ausgestellt. (aum)

