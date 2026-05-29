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Exklusiv: Gemini, Alexa oder Nomi nehmen im Auto Platz

aum – 29. Mai 2026

Von Martin Wittler

Chat GPT, Claude, Copilot – KI-Chatbots gehören für viele Menschen mittlerweile zum Alltag. Und auch in der Autoindustrie haben diese Systeme längst Einzug erhalten. Zuletzt gab der schwedische Hersteller Volvo bekannt, künftig Gemini in seine Fahrzeuge zu integrieren. KI-unterstützte Sprachassistenten gehören schon längerem bei diversen Herstellern zur Standardausstattung.

Volkswagen, DS Automobiles oder Mercedes-Benz etwa setzen auf Chat GPT in ihren neuen Fahrzeugen. BMW hat sich auf den Amazon-Dienst Alexa+ festgelegt, der erstmals beim iX3 zum Einsatz kommt. Diese Systeme reagieren nicht mehr nur auf feststehende Sprachbefehle, sondern auf jedwede sprachliche Äußerung. Mit Alexa+ etwa soll ein natürlicher Dialog möglich sein. Der chinesische Elektroautohersteller Nio hat seiner intelligenten Sprachsteuerung sogar ein Gesicht gegeben: „Nomi“, ein kleines Computerwesen mit Bildschirmgesicht und Minimal-Mimik sitzt in den Fahrzeugen mittig auf dem Armaturenbrett.

Derartige Sprachsysteme sind jedoch nur die Spitze des KI-Eisbergs. Denn auch viele weitere Merkmale moderner Fahrzeuge wären ohne künstliche Intelligenz kaum denkbar. Sind ist auch ein Schlüssel für autonomes Fahren. (aum)

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Citroën hat Chat GPT im Infotainmentsystem.

Citroën hat Chat GPT im Infotainmentsystem.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Volvo mit Gemini von Google.

Volvo mit Gemini von Google.

Photo: Volvo via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 27. Mai 2026

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