Die Vespa als Geburtstagsedition

Vor 80 Jahren wurde die Vespa, der weltweite Inbegriff des Motorrollers, zum Patent angemeldet. Mutterkonzern Piaggio feiert den runden Geburtstag mit der Sonderedition „80th“ in den Baureihen Primavera und GTS. Die pastellgrüne Lackierung erinnert an das Ur-Modell aus dem Frühjahr 1946 und schließt auch Details wie Rückspiegel, Felgen und Soziushaltegriffe mit ein. Der Sattel mit Ziernähten, die Gummieinsätze in der Mitte der Fußstütze, die Abdeckung auf der Rückseite des Frontschilds sowie die Lenkergriffe heben sich davon in einem dunkleren Grünton ab.

Auch das Felgendesign erinnert an die Anfänge des italienischen Kultrollers und trägt die Aufschrift „Est. 1946“ sowie eine Rille mit Diamantschliff. Das Frontschild ist neben dem klassischen Vespa-Logo mit einer Gedenkplakette „80th“ verziert, während auf der Rückseite des Frontschilds ein Emblem mit dem Schriftzug „80 years of Vespa Est. 1946“ angebracht ist. Die Vespa Primavera „80th“ verfügt außerdem über ein zusätzliches Kühlgitter an der linken Seitenverkleidung, das ebenfalls an die Ursprünge erinnert.



Die Primavera 125 80th ist zu einem Preis von 5750 Euro erhältlich, die GTS 310 kostet als Sonderedition 7950 Euro. (aum)

