Die nötige Dosis Adrenalin im Alltag für die Testpilotin

Sophia Flörsch, Test- und Entwicklungsfahrerin im frisch gegründeten Formel-E-Team von Opel, ist künftig im Alltag mit einem Mokka GSE unterwegs. Opel-Motorsport- und Teamchef Jörg Schrott übergab ihr den vollelektrischen Straßensportler mit 207 kW (281 PS) und 345 Newtonmetern Drehmoment am Stammsitz der Marke in Rüsselsheim. Sophia Flörsch freut sich auf die entsprechende Dosis Adrenalin im Alltag, denn der Mokka GSE beschleunigt in nur 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 200 km/h. Damit ist er der schnellste vollelektrische Serien-Opel. Das Fahrzeug verfügt über ein Sperrdifferenzial sowie ein Fahrwerk mit spezifisch abgestimmten Achsen und Hydro-Stoßdämpfern. Auch sämtliche Hochvolt-Komponenten stammen vom Mokka GSE Rally. (aum)







