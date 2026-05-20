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Next Generation Mobility

Die nötige Dosis Adrenalin im Alltag für die Testpilotin

aum – 20. Mai 2026

Sophia Flörsch, Test- und Entwicklungsfahrerin im frisch gegründeten Formel-E-Team von Opel, ist künftig im Alltag mit einem Mokka GSE unterwegs. Opel-Motorsport- und Teamchef Jörg Schrott übergab ihr den vollelektrischen Straßensportler mit 207 kW (281 PS) und 345 Newtonmetern Drehmoment am Stammsitz der Marke in Rüsselsheim. Sophia Flörsch freut sich auf die entsprechende Dosis Adrenalin im Alltag, denn der Mokka GSE beschleunigt in nur 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 200 km/h. Damit ist er der schnellste vollelektrische Serien-Opel. Das Fahrzeug verfügt über ein Sperrdifferenzial sowie ein Fahrwerk mit spezifisch abgestimmten Achsen und Hydro-Stoßdämpfern. Auch sämtliche Hochvolt-Komponenten stammen vom Mokka GSE Rally. (aum)




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Sophia Flörsch, Test- und Entwicklungsfahrerin des Formel-E-Teams von Opel, nimmt in Rüsselsheim ihren neuen Mokka GSE in Empfang.

Sophia Flörsch, Test- und Entwicklungsfahrerin des Formel-E-Teams von Opel, nimmt in Rüsselsheim ihren neuen Mokka GSE in Empfang.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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Sophia Flörsch, Test- und Entwicklungsfahrerin des Formel-E-Teams von Opel, nimmt in Rüsselsheim ihren neuen Mokka GSE in Empfang.

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Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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Sophia Flörsch, Test- und Entwicklungsfahrerin des Formel-E-Teams von Opel, ist privat mit einem Mokka GSE unterwegs

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Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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Sophia Flörsch, Test- und Entwicklungsfahrerin des Formel-E-Teams von Opel, nimmt in Rüsselsheim ihren neuen Mokka GSE in Empfang.

Sophia Flörsch, Test- und Entwicklungsfahrerin des Formel-E-Teams von Opel, nimmt in Rüsselsheim ihren neuen Mokka GSE in Empfang.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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Sophia Flörsch, Test- und Entwicklungsfahrerin des Formel-E-Teams von Opel, ist privat mit einem Mokka GSE unterwegs

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Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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Sophia Flörsch, Test- und Entwicklungsfahrerin des Formel-E-Teams von Opel, ist privat mit einem Mokka GSE unterwegs

Sophia Flörsch, Test- und Entwicklungsfahrerin des Formel-E-Teams von Opel, ist privat mit einem Mokka GSE unterwegs

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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Sophia Flörsch, Test- und Entwicklungsfahrerin des Formel-E-Teams von Opel, nimmt in Rüsselsheim von Motorsportchef Jörg Schrott ihren neuen Mokka GSE entgegen.

Sophia Flörsch, Test- und Entwicklungsfahrerin des Formel-E-Teams von Opel, nimmt in Rüsselsheim von Motorsportchef Jörg Schrott ihren neuen Mokka GSE entgegen.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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Sophia Flörsch, Test- und Entwicklungsfahrerin des Formel-E-Teams von Opel.

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Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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Sophia Flörsch, Test- und Entwicklungsfahrerin des Formel-E-Teams von Opel.

Sophia Flörsch, Test- und Entwicklungsfahrerin des Formel-E-Teams von Opel.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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Sophia Flörsch, Test- und Entwicklungsfahrerin des Formel-E-Teams von Opel.

Sophia Flörsch, Test- und Entwicklungsfahrerin des Formel-E-Teams von Opel.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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Sophia Flörsch, Test- und Entwicklungsfahrerin des Formel-E-Teams von Opel.

Sophia Flörsch, Test- und Entwicklungsfahrerin des Formel-E-Teams von Opel.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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Formel-E-Rennwagen Opel GSE 27FE.

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Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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Formel-E-Rennwagen Opel GSE 27FE.

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Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

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Formel-E-Rennwagen Opel GSE 27FE.

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