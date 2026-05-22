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Next Generation Mobility

Neuer Oldtimerservice im Alfa-Romeo-Museum

aum – 22. Mai 2026

Die Klassikerabteilung Alfa Romeo Classiche erweitert ihr Angebot um zwei neue Dienstleistungen. Ab sofort können sowohl die Fahrzeugübergabe nach einer Restaurierung als auch die Prüftermine für die Echtheitszertifizierung nicht nur im Heritage Hub in Turin, sondern auch im Alfa-Romeo-Museum in Arese bei Mailand durchgeführt werden.

Die Restaurierung selbst führt Alfa Romeo Classiche weiterhin im Heritage Hub im Turiner Vorort Mirafiori durch. In diesem Kompetenzzentrum werden Kundenfahrzeuge von denselben Technikern betreut, die auch für die Klassiker aus der Sammlung der Marke zuständig sind. Autosammler können zwischen zwei Optionen wählen: Das Basispaket umfasst den Transport des restaurierten Oldtimers nach Arese, eine Übergabezeremonie in einem speziellen Bereich sowie eine Probefahrt auf der museumseigenen Teststrecke. Das Premiumpaket beinhaltet zusätzlich Videoaufnahmen des Tages, ein Treffen mit den Technikern, die die Restaurierung durchgeführt haben, sowie eine exklusive Führung durch das Museum.

Darüber hinaus zählt das Alfa-Romeo-Museum ab sofort zu den offiziellen Standorten für Prüfungen zur Ausstellung eines Echtheitszertifikats. Besitzer klassischer Alfa Romeo können ihre Fahrzeuge nun auch in Arese analysieren sowie mittels technischer und fotografischer Berichte dokumentieren lassen. (aum)

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Übergabe eines restaurierten privaten Alfa Romeo 1900 im Werksmuseum in Arese an seinen Besitzer.

Übergabe eines restaurierten privaten Alfa Romeo 1900 im Werksmuseum in Arese an seinen Besitzer.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Die Restaurierung eines Alfa Romeo 1900 im Heritage Hub in Turin.

Die Restaurierung eines Alfa Romeo 1900 im Heritage Hub in Turin.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Die Restaurierung eines Alfa Romeo 1900 im Heritage Hub in Turin.

Die Restaurierung eines Alfa Romeo 1900 im Heritage Hub in Turin.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Die Restaurierung eines Alfa Romeo 1900 im Heritage Hub in Turin.

Die Restaurierung eines Alfa Romeo 1900 im Heritage Hub in Turin.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Die Restaurierung eines Alfa Romeo 1900 im Heritage Hub in Turin.

Die Restaurierung eines Alfa Romeo 1900 im Heritage Hub in Turin.

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Die Restaurierung eines Alfa Romeo 1900 im Heritage Hub in Turin.

Die Restaurierung eines Alfa Romeo 1900 im Heritage Hub in Turin.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Erstellen eines Echtheitszertifikats für einen privaten Alfa Romeo 1900 im Werksmuseum in Arese.

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Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Erstellen eines Echtheitszertifikats für einen privaten Alfa Romeo 1900 im Werksmuseum in Arese.

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Erstellen eines Echtheitszertifikats für einen privaten Alfa Romeo 1900 im Werksmuseum in Arese.

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Probefahrt eines restaurierten privaten Alfa Romeo 1900 auf der Teststrecke des Werksmuseum in Arese.

Probefahrt eines restaurierten privaten Alfa Romeo 1900 auf der Teststrecke des Werksmuseum in Arese.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Probefahrt eines restaurierten privaten Alfa Romeo 1900 auf der Teststrecke des Werksmuseum in Arese.

Probefahrt eines restaurierten privaten Alfa Romeo 1900 auf der Teststrecke des Werksmuseum in Arese.

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Probefahrt eines restaurierten privaten Alfa Romeo 1900 auf der Teststrecke des Werksmuseum in Arese.

Probefahrt eines restaurierten privaten Alfa Romeo 1900 auf der Teststrecke des Werksmuseum in Arese.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Probefahrt eines restaurierten privaten Alfa Romeo 1900 auf der Teststrecke des Werksmuseum in Arese.

Probefahrt eines restaurierten privaten Alfa Romeo 1900 auf der Teststrecke des Werksmuseum in Arese.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Probefahrt eines restaurierten privaten Alfa Romeo 1900 auf der Teststrecke des Werksmuseum in Arese.

Probefahrt eines restaurierten privaten Alfa Romeo 1900 auf der Teststrecke des Werksmuseum in Arese.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Probefahrt eines restaurierten privaten Alfa Romeo 1900 auf der Teststrecke des Werksmuseum in Arese.

Probefahrt eines restaurierten privaten Alfa Romeo 1900 auf der Teststrecke des Werksmuseum in Arese.

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Übergabe eines restaurierten privaten Alfa Romeo 1900 im Werksmuseum in Arese an seinen Besitzer.

Übergabe eines restaurierten privaten Alfa Romeo 1900 im Werksmuseum in Arese an seinen Besitzer.

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