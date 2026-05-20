Xpeng beginnt mit der Produktion von Robotaxis

Xpeng hat die Serienfertigung von Robotaxis für autonomes Fahren auf Level 4 gestartet. Basis der Fahrzeuge ist das Modell GX der Marke. Im Gegensatz zu anderen Lösungen verzichtet XPeng vollständig auf Lidar-Sensoren udn hochauflösende Karten. Stattdessen kommen selbst entwickelte Turing-KI-Chips zum Einsatz. Sie sollen die Kameradaten in unter 80 Millisekunden verabeiten können.

Bereits im Januar 2026 erhielt Xpeng die Genehmigung für Straßentests intelligenter vernetzter Fahrzeuge in Guangzhou und startete daraufhin routinemäßige L4-Testfahrten im öffentlichen Straßenverkehr. Im März wurde zudem eine eigenständige Geschäftseinheit für den Robotaxi-Bereich gegründet.



Die Robotaxi-Dienste sollen in der zweiten Jahreshälfte in den Pilotbetrieb gehen. Bis Anfang 2027 strebt das Unternehmen einen vollständig autonomen Betrieb ohne Sicherheitsfahrer an Bord an. (aum)

