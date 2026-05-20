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Next Generation Mobility

Xpeng beginnt mit der Produktion von Robotaxis

aum – 20. Mai 2026

Xpeng hat die Serienfertigung von Robotaxis für autonomes Fahren auf Level 4 gestartet. Basis der Fahrzeuge ist das Modell GX der Marke. Im Gegensatz zu anderen Lösungen verzichtet XPeng vollständig auf Lidar-Sensoren udn hochauflösende Karten. Stattdessen kommen selbst entwickelte Turing-KI-Chips zum Einsatz. Sie sollen die Kameradaten in unter 80 Millisekunden verabeiten können.

Bereits im Januar 2026 erhielt Xpeng die Genehmigung für Straßentests intelligenter vernetzter Fahrzeuge in Guangzhou und startete daraufhin routinemäßige L4-Testfahrten im öffentlichen Straßenverkehr. Im März wurde zudem eine eigenständige Geschäftseinheit für den Robotaxi-Bereich gegründet.

Die Robotaxi-Dienste sollen in der zweiten Jahreshälfte in den Pilotbetrieb gehen. Bis Anfang 2027 strebt das Unternehmen einen vollständig autonomen Betrieb ohne Sicherheitsfahrer an Bord an. (aum)

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Xpeng hat mit der Serienfertigung von Robotaxis auf Basis seiner GX-Baureihe begonnen.

Xpeng hat mit der Serienfertigung von Robotaxis auf Basis seiner GX-Baureihe begonnen.

Photo: Xpeng via Autoren-Union Mobilität

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Serienfertigung von Robotaxis bei Xpeng.

Serienfertigung von Robotaxis bei Xpeng.

Photo: Xpeng via Autoren-Union Mobilität

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Robotaxi von Xpeng.

Robotaxi von Xpeng.

Photo: Xpeng via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 20. Mai 2026

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