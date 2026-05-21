Die Motorsport-Arena Oschersleben verwandelt sich vom 5. bis 7. Juni erneut in einen Treffpunkt für Tuningfreunde und Motorsportfans: Das markenoffene „Fast Car Festival“ bietet den Besuchern auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Wochenendprogramm und freien Zugang zum Fahrerlager.

Auf der Rennstrecke sorgen die „German Timeattack Masters“ für Spannung. Dabei treten die Fahrer nicht direkt gegeneinander an, sondern kämpfen – ähnlich wie im Qualifying – um die schnellste Runde. Auch der „Norddeutsche ADAC Tourenwagen Cup“ (NATC) gastiert erneut in der Magdeburger Börde. Zum Abschluss findet am Sonntag ein sechsstündiger Motorrad-Bördesprint statt.



Am Samstag stehen außerdem ein dB-Soundcontest sowie der „Show & Shine“-Wettbewerb auf dem Programm. Auf der Kartbahn gibt es Mitfahrgelegenheiten im Drift-Taxi, und an zwei Abenden sorgt DJ-Musik für Partystimmung. Für die jüngsten Besucher warten in der Kids-Area verschiedene Mitmachaktionen der Kreisverkehrswacht sowie eine Hüpfburg.



Der Eintritt ins Fahrerlager ist während des gesamten Wochenendes möglich. Tickets für das „Fast Car Festival“ gibt es online und an der Tageskasse. Kinder bis einschließlich 12 Jahren haben freien Eintritt. (aum)



