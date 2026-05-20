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Next Generation Mobility

Lada Deutschland ist Geschichte

aum – 20. Mai 2026

Nach über 50 Jahren ist das Kapitel Lada in Deutschland beendet. Die in Buxtehude bei Hamburg beheimatete Lada Deutschland GmbH ist insolvent. Ende 2019 hatte der russische Hersteller den Export nach Europa offiziell eingestellt. Der Importeur aus Buxtehude hatte daraufhin auf eigene Initiative den legendären Geländewagen Niva weiterhin als Grauimport nach Deutschland geholt, der zwischenzeitlich auch als Lada 4x4 und Lada Taiga vermarktet wurde.

Mit Beginn des Ukraine-Krieges und den Embargos gegen Russland verschlechterte sich die Versorgungssituation mit Neufahrzeugen und Ersatzteilen allerdings erheblich. Der Versuch von Lada Deutschland, sich mit dem Vertrieb eher unbekannter chinesischer Autos wie JAC oder Dayun ein zweites Standbein zu schaffen, scheiterte. Lediglich knapp drei Dutzend Lada wurden in den vergangenen zwei Jahren hierzulande offiziell noch verkauft.

Der Geschäftsbetrieb in Buxtehude ruhte bereits seit Ende 2025, die Suche nach einem Investor wurde nun endgültig eingestellt. Zuletzt beschäftigte das Unternehmen noch etwa zehn Mitarbeiter. Anfang der 1990er-Jahre war die damalige Lada GmbH über eine neu gegründete Tochterfirma zudem der erste offizielle Kia-Importeur in Deutschland. (aum)

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Lada Niva (4x4 Urban).

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Photo: Autoren-Union Mobilität

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Lada 4x4 Urban 5-Türer.

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Lada Taiga.

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Lada Taiga.

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Lada 4x4 Urban 5-Türer.

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Lada Vesta SW Cross.

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Lada Granta.

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Autonews vom 20. Mai 2026

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