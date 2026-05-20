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Next Generation Mobility

Stellantis und Dongfeng wollen Joint Venture für Europa gründen

aum – 20. Mai 2026

Nach der kürzlich erfolgten Unterzeichnung einer unverbindlichen Absichtserklärung planen Stellantis und die chinesische Dongfeng Group einen weiteren Ausbau ihrer seit 34 Jahren bestehenden Partnerschaft. Ziel ist die Gründung eines in Europa ansässigen Joint Ventures für den Verkauf, den Vertrieb, die Produktion, den Einkauf und das Engineering von Dongfeng-Fahrzeugen mit alternativen Antrieben (New Energy Vehicles, NEV). Der Fokus soll zunächst auf ausgewählten europäischen Märkten liegen.

Stellantis soll 51 Prozent an dem neuen Gemeinschaftsunternehmen halten, das sich vor allem auf die Marke Voyah von Dongfeng konzentrieren wird. Denkbar ist zudem die Produktion von Fahrzeugen des chinesischen Partners im französischen Werk Rennes.

Vor wenigen Tagen hatten Stellantis und Dongfeng die Stärkung ihres langjährigen chinesischen Joint Ventures Dongfeng Peugeot Citroën Automobile (DPCA) bekannt gegeben. Ab 2027 sollen dort im Werk Wuhan komplett neue NEVs der Marken Peugeot und Jeep für den Export auf den Weltmarkt produziert werden. Seit seiner Gründung hat DPCA in China mehr als 6,5 Millionen Fahrzeuge der Marken Peugeot und Citroën für den Inlands- und Weltmarkt gefertigt. (aum)

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Autonews vom 20. Mai 2026

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