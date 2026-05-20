Mercedes-AMG setzt die Messlatte noch ein Stück höher

Mercedes-AMG setzt eine neue Messlatte und hat den GT 4-Türer Coupé vorgestellt. Die High-Performance-Elektrolimousine wird von drei sogenannten Axialflussmotoren angetrieben, die beim GT 63 auf eine Systemleistung von bis zu 860 kW (1169 PS) kommen. Der Sprint von 0 auf 100 km/h ist im Idealfall in 2,1 Sekunden erledigt, für die Beschleunigung von 0 auf 200 km/h benötigt das Fahrzeug nur 6,4 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 300 km/h (mit Driver’s Package). Im Fahrmodus „AMG FORCE S+“ – einer von insgesamt sieben – liefert der GT zudem einen markentypischen V8-Sound inklusive Zugkraftunterbrechung bei simulierten Schaltvorgängen. Darunter angesiedelt ist der GT 55 mit 600 kW (816 PS) Spitzenleistung.

Der allradgetriebene und allradgelenkte Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupé verfügt über eine Ladeleistung von 600 Kilowatt, um in zehn Minuten mehr als 460 Kilometer Reichweite nachladen zu können. Zwei aktive Aerodynamikelemente im Unterboden senken sich bei Bedarf automatisch ab, um die Luftströmung gezielt zu kontrollieren und den Anpressdruck spürbar zu erhöhen. Das vordere Element fährt ab 120 km/h aus, das mittig angeordnete Element ab 140 km/h. Der ausfahrbare Heckspoiler verändert seinen Winkel je nach Fahrzustand bereits ab 80 km/h.



Im Infotainmentsystem ist außerdem die Software „AMG Track Pace“ hinterlegt, die während der Fahrt auf der Rennstrecke mehr als 80 fahrzeugspezifische Daten erfasst. Zahlreiche legendäre Rennstrecken wie der Nürburgring oder Spa-Francorchamps sind bereits ab Werk hinterlegt. Außerdem ist es möglich, eigene Lieblingsstrecken aufzuzeichnen und zu analysieren.



Die Serienproduktion des Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupé soll im Sommer beginnen. (aum)



