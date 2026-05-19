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Next Generation Mobility

Skodas kleinster Stromer kann ab September bestellt werden

aum – 19. Mai 2026

Mit dem Epiq bringt Skoda in diesem Jahr sein Elektro-Einstiegsmodell auf den Markt. Das Fahrzeug kann ab September bestellt und bereits jetzt konfiguriert werden. Der 4,17 Meter lange Epiq beherrscht unter anderem One-Pedal-Driving und bidirektionales Laden. Die Normreichweite beträgt bis zu 440 Kilometer. Die Preise beginnen bei 25.900 Euro für den Epiq 35 mit 85 kW (115 PS).

Zum Bestellstart wird außerdem das 155 kW (211 PS) starke Sondermodell „First Edition“ zu Preisen ab 35.600 Euro angeboten. Dieses soll zeitnah an die Kunden ausgeliefert werden. (aum)

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Skoda Epiq.

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Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

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