Ari senkt den Preis für den Bruni auf bis zu 11.899 Euro

Ari senkt ab dem 21. Mai den Preis für den kleinen Bruni auf bis zu 11.899 Euro. Dafür gibt es das 90 km/h schnelle und 3,04 Meter kurze Elektroauto als Zweisitzer in der Basisausstattung Pure. Die Reichweite beträgt bis zu 215 Kilometer. An einer herkömmlichen Wallbox ist der Akku in etwa viereinhalb Stunden vollständig geladen. Wer den 15 kW (20 PS) starken Ari Bruni, den es bei gleicher Fahrzeuglänge auch als Viersitzer gibt, statt als L7e-Fahrzeug als normalen Pkw (M1) zulässt, kann bei entsprechend niedrigem Einkommen zudem die staatliche Förderprämie von bis zu 6000 Euro beantragen und den Kaufpreis damit nochmals um bis zur Hälfte senken. (aum)